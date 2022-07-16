ميانمار تأمر الشركات والبنوك بتعليق سداد القروض الأجنبية

أمر البنك المركزي في ميانمار الشركات والبنوك بتعليق سداد القروض الأجنبية وإعادة جدولتها في أحدث مساعيه للسيطرة على تدفقات العملات الأجنبية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء ميانمار أن البنك المركزي أصدر هذا الأمر في الثالث عشر من يوليو الجاري.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي: “بموجب قانون النقد الأجنبي وقواعد إدارة النقد الأجنبي، يتعين تعليق سداد القروض الأجنبية بما يشمل الفوائد، ويجب على البنوك المرخصة إعادة ترتيب الوضع مع عملائه، فيما يتعلق بجدول السداد”.

وأدى انخفاض عملة ميانمار “الكيات” مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء في بلد يعاني بالفعل من أزمة عميقة منذ سيطرة الجيش على السلطة في انقلاب العام الماضي، مما عرقل مسيرة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية استمرت 10 سنوات.

ويتعرض عدد كبير من الدول لخطر التعثر عن سداد الديون الخارجية بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا وما أعقبها من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى صعوبة تمويل استيراد السلع الأساسية.