ميار الببلاوي تتعرض لأزمة قلبية وتطلب دعم الجمهور

تعرضت الفنانة ميار الببلاوي لأزمة قلبية كما أعلنت عبر حسابها الرسمي اليوم ، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وقالت إنها شعرت فجأة بأعراض صعبة وهي تعيش وحيدة .

وأعلنت الببلاوي عبر حسابها الرسمي قائلة” يارب استر جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية ، كلي ساقعة وبترعش أخذت الدوا ارتحت شوية” .

وأضافت ” بس مش قادرة ارفع رأسى ووشي منمل أعمل إيه، أكلم دكتوري ولا الموضوع بسيط ممكن إرهاق”.

واختتمت ميار الببلاوي حديثها قائلة: “اللي هيعدوا يقولوا بتكتبي ليه.. أنا حاسة أقسم بالله إني بموت ومش معايا حد.. أكلم مين”..

حيث لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض لها الببلاوي لأزمة صحية وتعلنها للجمهور ، وتفاعل الكثيرين مع منشورها متمنيين لها الصحة والشفاء وضرورة التوجه لطبيب مبكرا .