مى عبد الحميد : طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلى والبحرى الشهر المقبل

أعلنت مى عبد الحميد ، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن إجمالى تمويلات عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 30.3 مليار جنيه موزعة على 20 بنكًا و8 شركات، وذلك منذ 2014 وحتى بداية مايو 2020 .
وقالت فى تصريحات لـ»المال» إن إجمالى المستفيدين بلغ حوالى 306.8 ألف مواطن.
وأضافت أن حجم تمويلات البنوك بلغ نحو 28.3 مليار جنيه بإجمالى 288.5 ألف مواطن، مقابل 1.98 مليار للشركات بإجمالى 18.3 ألف مستفيد تقريباً.
وأكدت مى عبد الحميد أن البنك الأهلى يحتل المرتبة الأولى فى حجم التمويلات بإجمالى 8.2 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين منه حوالى 82.14 ألف مواطن، ويأتى بنك مصر فى المرتبة الثانية بإجمالى 6.3 مليار جنيه، وحوالى 62.5 ألف عميل.
وأشارت إلى أن شركة التعمير احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات، بإجمالى 590 مليون جنيه لعدد 5.18 ألف عميل.
وأوضحت أن شركة بنك الشركة المصرفية العربية جاء فى المرتبة الثانية بإجمالى بلغ 380.8 مليون جنيه، فى حين احتلت شركة كونكت للتمويل العقارى المرتبة الثالثة، بإجمالى 334 مليون جنيه لعدد 3212 عميلاً.
كان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و %5 لأصحاب الدخل الأقل من 1400 جنيه شهرياً.
وأعلن «المركزى» نهاية يناير الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.
وأعلنت «المالية» تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمتقدمين للإعلان الثامن، والتاسع، والعاشر، للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بسعر عائد منخفض، حسب مستويات الدخل.
ولفتت مى عبد الحميد، إلى أن الصندوق يستهدف طرح وحدات إسكان اجتماعى جاهزة للتسليم خلال الشهر القادم.
وأكدت أنه يتم حصر تلك الوحدات، وتشمل الصعيد والوجه البحري، مشيرة إلى أن الطرح لن يشمل محافظة القاهرة.
مساهمة البنوك فى قروض صندوق الإسكان الاجتماعى حتى أول مايو 2020
البنك التمويل عدد العملاء البنك الأهلى 8.197.743.210 82.148 بنك مصر 6.365.957.426 62.546 بنك التعمير والإسكان 5.078.6323.979 57.568 بنك القاهرة 2.476.778.758 27.445 البنك التجا ى الدولى 1.559.151.753 13.571 بنك التنمية الصناعية 1.198.991.959 11.641 العربى الأفريقى 8335.438.125 7.734 المصرف المتحد 504.465.846 4.466 بنك قطر الوطنى 467.370.217 4.397 بنك بلوم 433.399.910 4.190 بنك الاستثمار العربى 299.396.516 3.297 البنك العقارى المصرى العربى 282.333.991 2.609 المصرى الخليجى 230.428.514 2.715 بنك الاتحاد الوطنى 191.064.204 1.879 فيصل الاسلامى 101.365.376 1.029 الكويت الوطنى 80.038.013 793 بنك المشرق 41.475.959 306 البنك المصرى لتنمية الصادرات 15.884.241 135 بنك كريدى أجريكول 7.399.053 67 الإجمالى 28.367.316.050 288.536