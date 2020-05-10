مى عبد الحميد : طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلى والبحرى الشهر المقبل

أعلنت مى عبد الحميد ، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن إجمالى تمويلات عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 30.3 مليار جنيه موزعة على 20 بنكًا و8 شركات، وذلك منذ 2014 وحتى بداية مايو 2020 .

وقالت فى تصريحات لـ»المال» إن إجمالى المستفيدين بلغ حوالى 306.8 ألف مواطن.

وأضافت أن حجم تمويلات البنوك بلغ نحو 28.3 مليار جنيه بإجمالى 288.5 ألف مواطن، مقابل 1.98 مليار للشركات بإجمالى 18.3 ألف مستفيد تقريباً.

وأكدت مى عبد الحميد أن البنك الأهلى يحتل المرتبة الأولى فى حجم التمويلات بإجمالى 8.2 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين منه حوالى 82.14 ألف مواطن، ويأتى بنك مصر فى المرتبة الثانية بإجمالى 6.3 مليار جنيه، وحوالى 62.5 ألف عميل.

وأشارت إلى أن شركة التعمير احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات، بإجمالى 590 مليون جنيه لعدد 5.18 ألف عميل.

وأوضحت أن شركة بنك الشركة المصرفية العربية جاء فى المرتبة الثانية بإجمالى بلغ 380.8 مليون جنيه، فى حين احتلت شركة كونكت للتمويل العقارى المرتبة الثالثة، بإجمالى 334 مليون جنيه لعدد 3212 عميلاً.

كان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و %5 لأصحاب الدخل الأقل من 1400 جنيه شهرياً.

وأعلن «المركزى» نهاية يناير الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.

وأعلنت «المالية» تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمتقدمين للإعلان الثامن، والتاسع، والعاشر، للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بسعر عائد منخفض، حسب مستويات الدخل.

ولفتت مى عبد الحميد، إلى أن الصندوق يستهدف طرح وحدات إسكان اجتماعى جاهزة للتسليم خلال الشهر القادم.

وأكدت أنه يتم حصر تلك الوحدات، وتشمل الصعيد والوجه البحري، مشيرة إلى أن الطرح لن يشمل محافظة القاهرة.