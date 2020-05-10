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مى عبد الحميد : طرح وحدات جاهزة للتسليم بالوجهين القبلى والبحرى الشهر المقبل

إجمالى المستفيدين بلغ حوالى 306.8 ألف مواطن.
محمود زكي 9:11 ص, الأحد, 10 مايو 20 9:11 ص, الأحد, 10 مايو 20

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أعلنت مى عبد الحميد ، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن إجمالى تمويلات عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 30.3 مليار جنيه موزعة على 20 بنكًا و8 شركات، وذلك منذ 2014 وحتى بداية مايو 2020 .

وقالت فى تصريحات لـ»المال» إن إجمالى المستفيدين بلغ حوالى 306.8 ألف مواطن.

وأضافت أن حجم تمويلات البنوك بلغ نحو 28.3 مليار جنيه بإجمالى 288.5 ألف مواطن، مقابل 1.98 مليار للشركات بإجمالى 18.3 ألف مستفيد تقريباً.

وأكدت مى عبد الحميد أن البنك الأهلى يحتل المرتبة الأولى فى حجم التمويلات بإجمالى 8.2 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين منه حوالى 82.14 ألف مواطن، ويأتى بنك مصر فى المرتبة الثانية بإجمالى 6.3 مليار جنيه، وحوالى 62.5 ألف عميل.

وأشارت إلى أن شركة التعمير احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات، بإجمالى 590 مليون جنيه لعدد 5.18 ألف عميل.

وأوضحت أن شركة بنك الشركة المصرفية العربية جاء فى المرتبة الثانية بإجمالى بلغ 380.8 مليون جنيه، فى حين احتلت شركة كونكت للتمويل العقارى المرتبة الثالثة، بإجمالى 334 مليون جنيه لعدد 3212 عميلاً.

كان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و %5 لأصحاب الدخل الأقل من 1400 جنيه شهرياً.

وأعلن «المركزى» نهاية يناير الماضى عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.

وأعلنت «المالية» تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمتقدمين للإعلان الثامن، والتاسع، والعاشر، للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بسعر عائد منخفض، حسب مستويات الدخل.

ولفتت مى عبد الحميد، إلى أن الصندوق يستهدف طرح وحدات إسكان اجتماعى جاهزة للتسليم خلال الشهر القادم.

وأكدت أنه يتم حصر تلك الوحدات، وتشمل الصعيد والوجه البحري، مشيرة إلى أن الطرح لن يشمل محافظة القاهرة. 

مساهمة البنوك فى قروض صندوق الإسكان الاجتماعى حتى أول مايو 2020

البنك التمويل عدد العملاء
البنك الأهلى 8.197.743.210 82.148
بنك مصر 6.365.957.426 62.546
بنك التعمير والإسكان 5.078.6323.979 57.568
بنك القاهرة 2.476.778.758 27.445
البنك التجا ى الدولى 1.559.151.753 13.571
بنك التنمية الصناعية 1.198.991.959 11.641
العربى الأفريقى 8335.438.125 7.734
المصرف المتحد 504.465.846 4.466
بنك قطر الوطنى 467.370.217 4.397
بنك بلوم 433.399.910 4.190
بنك الاستثمار العربى 299.396.516 3.297
البنك العقارى المصرى العربى 282.333.991 2.609
المصرى الخليجى 230.428.514 2.715
بنك الاتحاد الوطنى 191.064.204 1.879
فيصل الاسلامى 101.365.376 1.029
الكويت الوطنى 80.038.013 793
بنك المشرق 41.475.959 306
البنك المصرى لتنمية الصادرات 15.884.241 135
بنك كريدى أجريكول 7.399.053 67
الإجمالى 28.367.316.050 288.536
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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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