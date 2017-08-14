مى عبد الحميد: تكلفة تمويل وحدة الإسكان الاجتماعى تقدر بـ 450 ألف جنيه

بدور إبراهيم أطلقت وزارة الإسكان فى السنوات الأخيرة مشروع الإسكان الاجتماعى وغيره من المشروعات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بهدف توفير مسكن ملائم لتلك الشريحة من الأسرة المصرية. ويمتلك مشروع الإسكان الاجتماعى تسمية أخرى وهو مشروع المليون وحدة، إذ يتضمن عددا من آليات الدعم بالتعاون مع صندوق دعم وت

بدور إبراهيم

أطلقت وزارة الإسكان فى السنوات الأخيرة مشروع الإسكان الاجتماعى وغيره من المشروعات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بهدف توفير مسكن ملائم لتلك الشريحة من الأسرة المصرية.

ويمتلك مشروع الإسكان الاجتماعى تسمية أخرى وهو مشروع المليون وحدة، إذ يتضمن عددا من آليات الدعم بالتعاون مع صندوق دعم وتمويل الإسكان الاجتماعى التمويل العقارى.

حاورت ” المال ” مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى للتعرف على حجم استفادة القطاع العقارى ومحدودى الدخل من هذا المحور الاجتماعى المهم، وما شروط مستحقى الحصول على وحدة، وآليات إيصال الدعم لمستحقيه بعيدًا عن السماسرة والمتاجرين بالمشروع.

كشفت «عبد الحميد» أن إجمالى حجم التمويل الممنوح تحت مبادرة البنك المركزى بلغ 7.4 مليار جنيه، يستفيد منه 87 ألف أسرة، وبلغ إجمالى الدعم النقدى الذى حصل عليه المستحقين حتى الآن 1.6 مليار جنيه، وذلك منذ بداية إطلاق المشروع فى يوليو 2014.

ولفتت إلى أن الصندوق استطاع تسليم وحدات إلى 100 ألف مواطن، ويوجد 130 ألف وحدة أخرى جاهزة للتسليم، و270 ألف وحدة تحت التشطيب، بما يعنى أن الصندوق فى حيز الانتهاء من 500 ألف وحدة بنهاية العام الجارى، على أن يتم مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى مليون وحدة بحلول 2020.

وأوضحت أنه بالنسبة للوحدات للتسليم خلال عام «الكراسة الزرقاء» فإنه من المقرر أن يبدأ الصندوق فى تسليم الحاجزين الذين قاموا بسداد مقدم الحجز مضافاً إليه 4 أقساط اعتباراً من أول أكتوبر حيث قام العميل بسداد 9 آلاف جنيه جدية حجز ثم قام بسداد الـ 4 أقساط وبعد تخصيص الوحدة سيطالبه البنك باستكمال المقدم، أما الإعلان التاسع الجديد والذي سيتم التقديم فيه إلكترونيا للمرة الأولى فسيقوم العميل بسداد 11 ألف جنيه مقدم جدية حجز ويتم استكماله إلى 28 ألف جنيه خلال 15 يوماً من إخطار العميل تخصيص الوحدة.

وكشفت أن الصندوق يعتزم طرح عدد من الوحدات ضمن المشروع منتصف الشهر الجارى، وذلك بعد أن تم تعديل الشروط المالية للمستحق، حيث تم رفع سقف دخل الفرد الأعزب إلى 3500 جنيه، والمتزوج إلى 4750 جنيها شهريا، فى حين يغطى المشروع الفرد المتزوج الذى يبدأ دخله من 1500 جنيه.

وأوضحت أنه يجب أن يكون هناك ارتباط بين العميل وبين منطقة طرح الوحدات، ويتم إثبات ذلك إما بتقديم شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية، أو وصل كهرباء مثبت به عنوان المتقدم للوحدة، أو الاستعاضة عن ذلك بخطاب من جهة العمل يفيد بوقوع محل العمل بنفس المدينة.

وأشارت إلى أن هناك 3 شركات تمويل عقارى بدأت مؤخراً فى توفيق أوضاعها لتدخل ضمن مبادرة البنك المركزى بمنح تمويل منخفض الفائدة، وهى شركات الأولى «التعمير للتمويل العقارى» و«الأهلى» و«كونتاكت»، وحصلت كل شركة بالفعل على حوالى 275 وحدة كبداية، مشيرة إلى أن دخول تلك الشركات فى المبادرة يسرع من وتيرة التنفيذ والتسليم.

وقالت إن هناك بعض العملاء المحولين من إعلانات سابقة، تفاجئوا بطلب البنك بتحديث أوراق ومصوغات التقديم، وهو إجراء إدارى يتبعه البنك للتأكد من ثبات موقف العميل، خاصة بعد مرور فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات، بما يوفر للبنك الضمانة الكافية من قدرة العميل على سداد الأقساط وعدم تعثره خلال أجل سداد قيمة الوحدة.

وكشفت أن الطرح القادم لوحدات الإسكان الاجتماعى لن يغطى مدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد والشروق.

وأضافت أن الصندوق يجهز حالياً لطرح وحدات ضمن محور الإسكان الاجتماعى المميز، بواقع 1000 وحدة سكنية بمساحة 93 مترا، وهو محور لجأ إليه الصندوق بعد مطالبات من شريحة كبيرة من العملاء برغبتهم فى الحصول على وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعى، لكن مفردات دخولهم لا تنطبق على شروط التقدم، وفى هذا المحور لا تتحمل الدولة الدعم النقدى البالغ 25 ألف جنيه، كما سيتم بيع الوحدة بسعرها الحقيقى، فمثلاً تم طرح الوحدة ضمن هذا المحور بسعر 180 ألف جنيه، فى الوقت الذى كانت فيه الوحدة فى الإسكان الاجتماعى العادى تبلغ 154 ألف جنيه.

وأشارت إلى أنه سيتم رفع أسعار هذه الوحدات فى الطرح القادم، فأسعار الإسكان الاجتماعى العادى بلغت حالياً 184 ألف جنيه، وبالتالى ستدور سعر الوحدة ضمن الإسكان الاجتماعى المتميز فى الطرح القادم حول 220 ألف جنيه.

وأوضحت أنه يجب اللجوء للبنوك بالنسبة للإسكان الاجتماعى المميز، مشيرة إلى أنه بعد رفع دخل الإسكان العادى إلى 4750 جنيها، سيتم اقتراح رفع الدخل بالإسكان المتميز إلى6500 جنيه تقريباً كحد أقصى.

وأوضحت أن هناك اتجاهاً من الصندوق بعدم طرح وحدات تسليم «خلال عام» فى الفترة الحالية وأن الوحدات بالإعلان التاسع ثم الانتهاء منها أو بالمراحل الختامية وهو ما يضمن وضع سعر عادل دون خسارة للصندوق، حيث وجد الصندوق فى بعض الطروحات السابقة أنه تم تسعير الوحدة بـ 154 ألف جنيه، رغم أن تكلفة تنفيذ المقاول لها بلغ 180 ألف جنيه، وذلك بسبب فروق أسعار التنفيذ وقانون التعويضات.

وشددت على أن الوحدة التى يوفرها الصندوق للعميل، يخلو سعرها من قيمة الأرض وتكلفة توصيل المرافق العمومية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، وذلك بخلاف الدعم النقدى البالغ 25 ألف جنيه للوحدة، ودعم الفائدة الهائل الذى تمنحه الدولة حيث يحصل الصندوق فائدة قدرها 5% فقط، على الرغم من أن قيمة الفائدة النمطية فى المنظومة المصرفية يصل إلى 25%، أى أن الصندوق يتحمل قيمة 20% سنويا من الفائدة لمدة 20 عاماً.

وطبقت عبد الحميد مثالاً عملياً على حجم الدعم الذى يتحمله صندوق التمويل العقارى، وذلك بالتطبيق على الطرح القادم من وحدات الإسكان الاجتماعى، حيث يبلغ إجمالى قيمة الوحدة 184 ألف جنيه، منهم 120 ألف جنيه تمويل مقدم بفائدة، وفى حالة احتساب إجمالى المبلغ الذى يسدده العميل بفائدة 5% على 20 سنة، سيصل إجمالى الأقساط إلى 190 ألف جنيه، وبإضافة مقدم الحجز والتعاقد تصل القيمة النهائية للوحدة إلى 235 ألف جنيه، وقد تصل إلى 280 ألف جنيه كحد أقصى حال احتساب فائدة 7%.

وأضافت أنه فى حالة لجوء العميل لتمويل ذات الوحدة خارج الصندوق على أساس الفائدة النمطية البالغة 25%، فسيصل إجمالى مبلغ التمويل إلى 675 ألف جنيه، يضاف إليها 60 ألف جنيه مقدم الحجز والتعاقد، بفارق سعرى يقترب من 450 ألف جنيه، وذلك بخلاف الدعم النقدى الذى يصل متوسطه إلى 18200 جنيه للعميل، وهناك شريحة كبيرة تحصل على 25 ألف جنيه، مع عدم احتساب سعر الأرض التى تبلغ قيمتها 20% من قيمة الوحدة، أى ما يقرب 40 ألف جنيه، بخلاف تكلفة المرافق.

وكشفت أن الصندوق يقوم حالياً بتنفيذ منطقة خدمات تتضمن محلات تجارية، وذلك لضمان عدم تحول تلك المساكن مستقبلاً إلى مناطق عشوائية، وعدم انتشار ظاهرة الأكشاك بما يضمن تقديم خدمة لائقة للمواطن ويدرس الصندوق آلية تخصيص تلك الوحدات بالإيجار.

وأوضحت أنه يتم حالياً إدخال بعض التعديلات على قانون الإسكان الاجتماعى، بما يضمن تغليظ العقوبة على المتاجرين بوحدات المشروع، فمن حصل على وحدة إسكان اجتماعى لا يحق له الحصول على أى وحدة أخرى فى أى محور آخر تتبناه وزارة الإسكان، كما يتم منع المستحق من حق التصرف فى الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار لمدة 7 سنوات من تاريخ التخصيص، وإذا رغب العميل فى بيع الوحدة قبل الـ 7 سنوات فإن العقد يلزمه بسداد فارق السعر بين القيمة السوقية لهذه الوحدة، وبين السعر الذى حصل عليها به.

وأشارت إلى أنه حتى بعد انقضاء مدة الـ 7 سنوات، فإن البنك سيفرض على العميل سداد جزء من دعم الفائدة، إذا أراد بيع الوحدة وذلك حتى العام الرابع عشر.

على صعيد أراضى الإسكان الاجتماعى، كشفت عبد الحميد أن تلك الأراضى شهدت إقبالاً كثيفاً على شراء كراسات الشروط، وطالبت بضرورة تطبيق قواعد وضوابط الشمول المالى، التى تحد من تلك الظاهرة، مشيرة إلى أن الصندوق لجأ لمنح بعض المميزات لمن يقوم بالسداد عن طريق الفيزا، أو غيرها من آليات الشمول المالى.

كما أشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا محور الإيجار لمن يقل دخلهم الشهرى عن 1500 جنيه، مع إتاحة خيارين أمام المتقديمن، إما وحدة بمساحة غرفتين وصالة بقيمة إيجارية شهرية 300 جنيه، أو التقدم على وحدة بمساحة 3 غرف وصالة بقيمة إيجارية 410 جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة عمدت لعدم طرح هذا المحور فى مدن القاهرة الكبرى، لتقليل حالات هجرة المواطنين إلى القاهرة، على أن يتم تسكين المستحقين من سكان القاهرة فى مساكن تطوير العشوائيات، مثل حى الأسمرات وغيرها قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة فى مساكن جديدة بالإيجار مثل حي الاسمرات ويتم تنفيذ المحور عن طريق صندوق تطوير العشوائيات.

خطوات التقدم لحجز وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى

– يبدأ الحجز من يوم الأحد 20/8/2017 وحتى يوم الأربعاء 20/9/2017.

– يتم دفع 140 جنيها مصاريف استعلام.

– سداد 11 ألف جنيه مقدم حجز للوحدة ويصل المبلغ إلى 28 ألفا عند التخصيص.

– سداد مقدم الحجز على الحساب الذهبى رقم (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان.

– سداد %5 من سعر الوحدة كوديعة صيانة.

– القسط الشهرى يبدأ من 590 جنيها كحد أدنى.

– عدم تجاوز دخل المتقدم 3500 للأعزب، و4750 جنيها للمتزوج.

– يجب أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو المرتبط بالعمل بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة.

– يتم تخصيص مواقع الوحدات بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، وتطبق الأولوية فى حالة زيادة الطلبات عن الوحدات المتاحة.

– البنك المركزى قرر تعديل شروط مبادرته، ليستفيد من فائدة الـ%5 مستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهرياً، بدلاً من 1200 جنيه شهرياً، أما فئات الدخل أعلى من 2100 جنيه، فستتمتع بفائدة %7 ثابتة طوال 20 عامًا.

– فى حال سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبة %2 من إجمالى قيمة الوحدة، كمصاريف إدارية.

– التقديم سيكون لأول مرة إلكترونياً لاختصار الوقت، وضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة الحاجز دورياً.

– جميع المستندات يتم إدخالها بواسطة الحاجز على الموقع الإلكترونى الخاص بصندوق التمويل العقارى www.mff.gov.eg، وذلك بموجب رقم الكود الخاص بالحاجز، والذى يتم إرساله على رقم هاتفه المحمول، عند إنشاء حسابه على الموقع.

– يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل «البنوك أو شركات التمويل العقارى»، بعد تحويل المتقدم إليها، وانطباق الشروط عليه.