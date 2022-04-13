نجحت شركة مون باي MoonPay الناشئة للمدفوعات بالعملات المشفرة في جمع 87 مليون دولار من أكثر من 60 مستثمرا من المشاهير، منهم المغني جاستن بيبر والمغني سنوب دوج ولاعبة التنس ماريا شارابوفا والممثل بروس ويليس، وذلك وسط نمو في دور الرموز غير القابلة للاستبدال (إن.إف.تي) في إنشاء المحتوى والتفاعل مع المعجبين، بحسب وكالة رويترز.

مون باي: الاستثمارات جاءت في إطار جولة التمويل الأولية للشركة

وقالت مون باي إن الاستثمارات جاءت في إطار جولة التمويل الأولية للشركة، والتي تم الكشف عنها في نوفمبر من العام الماضي، والتي جعلت تقييم الشركة عند نحو 3.4 مليار دولار.

وقال ألكس ماكدوجال العضو المنتدب في ثري.آي.كيو ديجيتال أستس لإدارة الصناديق إن أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الأصول المشفرة استقطبت تمويل رأسمال مجازفا بأكثر من 12.5 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

مون باى تقدم بنية تحتية للمدفوعات في معاملات الأصول المشفرة

وقال رئيس مون باي التنفيذي إيفان سوتو- رايت إن الشركة التي تقدم بنية تحتية للمدفوعات في معاملات الأصول المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال تتوقع زيادة استخدام منشئي المحتوى لرموز إن.إف.تي لتسويق أعمالهم والتفاعل مع المعجبين.

الرموز غير القابلة للاستبدال هي نوع من الأصول المشفرة يستخدم تقنية سلسلة الكتل (بلوكتشين) لتسجيل ملكية ملفات رقمية، والتي قد تكون صورة أو مقطع فيديو أو نصا.

يشار إلى أنه في عام 2017، نشر الملياردير المجري – الأمريكي توماس بيترفي، إعلانا على صفحة كاملة في صحيفة “وول ستريت جورنال”، يحذر فيه من مخاطر العقود الآجلة لعملة بيتكوين على أسواق رأس المال.

ملياردير: من الحكمة امتلاك 2% إلى 3% من ثروة الفرد الشخصية في صورة عملات مشفرة

والآن أصبح الملياردير الذي تبلغ ثروته 25 مليار دولار، ضليعا في الحديث عن العملات المشفرة، وأخيرا قال، إنه من الحكمة امتلاك 2% إلى 3% من ثروة الفرد الشخصية في صورة عملات مشفرة، تحسبا لذهاب العملات الورقية إلى “الجحيم”.

يمتلك بيترفي بعضا من هذه العملات بالفعل، فيما قدمت شركته “إنترأكتيف بروكرز غروب” للعملاء القدرة على تداول “بيتكوين” و”إثيريوم” و”لايتكوين” و”بيتكوين كاش” بعد “إلحاح” عملائها.

وفى تضريحات سابقة، قال بيترفي، 77 عاما، إن شركته التي تتخذ من ولاية كونيتيكت مقرا لها، ستوفر القدرة على تداول 5 إلى 10 عملات أخرى.

وأضاف أنه من الممكن أن تحقق العملات المشفرة عوائد غير عادية – حتى لو كان العكس هو الصحيح أيضا، متابعا: “أعتقد أنه يمكن أن تصل إلى الصفر، وأعتقد أنه يمكن أن تصل إلى مليون دولار، ليس لدي أي فكرة”.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” يسلط منهج بيترفي الضوء على الموقف المتغير تجاه العملات المشفرة من قبل المستثمرين الذين سخروا أو كانوا حذرين منها، لكنهم أدركوا – خاصة في عام 2021 – أنهم لا يستطيعون تفويت إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة.

انخراط المستثمرين الكبار والصغار في “بيتكوين” و”إثيريوم”

وحتى مع تأرجح الأسعار بشكل كبير، انخرط المستثمرون الكبار والصغار في “بيتكوين” و”إثيريوم” بالإضافة إلى الرموز غير القابلة للاستبدال، والأصول الأخرى ذات الطابع الرقمي.

وكشف المستثمر المحنك راي داليو، أخيرا، أنه كان يحتفظ ببعض عملات “بيتكوين” و”إيثريوم” في محفظته بعد أشهر فقط من التشكيك في فائدة العملة المشفرة كمخزن للثروة.