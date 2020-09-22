«موني جرام» توقع اتفاقية لتحويل الأموال مع بنك التجاري وفا إيجيبت

وقعت شركة موني جرام العالمية (ناسداك: إم جي آي)، اتفاقية تعاون مع بنك التجاري وفا إيجيبت، يتم بموجبها إتاحة إرسال الحوالات المالية من جميع انحاء العالم لعملاء مونى جرام وتسليمها لذويهم فى مصر من خلال شبكة فروع التجاري وفا بنك إيجيبت .

أكد أحمد علي – الرئيس الإقليمي لموني جرام الشرق الأوسط، فى بيان الثلاثاء، التزام الشركة بالإستثمار في السوق المصري كأحد الأسواق الواعدة، حيث تأتي مصر خامساً في ترتيب الدول الأكثر استلاماً للحوالات المالية عالمياً، والتي شهدت نمو بنسبة 17% في العام 2018 لتسهم بذلك بحوالي 29 مليار دولار في دعم الإقتصاد المصري.



أضاف، ” في إطار سياستنا لتعزيز وتوسعة تواجدنا بالأسواق الرئيسية حول العالم, تأتي اتفاقية التعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبتلدعم مفهومالشمولالمالي وذلك من خلال إعطاء بدائل لعملاء موني جرام حول العالم من الوصول لمدخراتهم بسهولة وجاهزية مستدامة، بالوقت والمكان الذي يرغبون به”.



يعمل التجاري وفا بنك إيجيبت من خلال شبكة تضم 64 فرع منتشرة بأنحاء الجمهورية ويوفر هذا التنوع والإنتشار أوسع قدر من خيارات الوصول بسهولة لشبكة فروعه.



وفي هذا الصدد،علق هشام السفا– العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك إيجيبت” تأتي اتفاقية التعاون مع موني جرام ضمن مساعي التجاري وفا بنك إيجيبت الحريصة على دعم الشمول المالي. ستُمكن خدمة حوالات موني جرام الحاجة اليومية للمصرين العاملين بالخارج من إرسال الأموال لذويهم وأفراد عائلاتهم بطريقة آمنه يُعتمد عليها. نحن سعداءللمساهمة في تعزيز شبكة موني جرام للوصول لعملائها حول العالم”.



أضاف ان موني جرام من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير حلول تحويل الأموال المتقدمة، موفرة بذلك خدمة تحويل الأموال عبر نطاق واسع من القنوات المتعددة، بما في ذلك تطبيق رائد للهواتف الذكية، الإيداع باستخدام بطاقة الإئتمان وإمكانيات المحافظ الرقمية.

يذكر ان “موني جرام” وقعت مؤخرا شراكة استراتيجية مع شركة “ريبل”، والتي تقدم خدمات إنجاز معاملات الدفع عن طريق تقنية “بلوك تشين”، وذلك بهدف الاستفادة من حل “السيولة عند الطلب” لديهاوآخرى مع شركة “اكس رابيد” لتسوية الدفعات.

يأتي هذا بالإضافة لشبكة من 350 ألف موقع منتشرة حول 200 دولة, لتتيح لعملاء موني جرام من المصريين المغتربين بالخارج الفرصة لإرسال الأموال لعائلاتهم وأحبائهم في مصر بسهولة ويسر.