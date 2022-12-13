«موندي فارما» تحقق 110 ملايين جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «موندي فارما» للأدوية مبيعات بقيمة 110 ملايين جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

أعلنت شركة ابن سينا فارما عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة لاستيراد وتوزيع منتجات شركة موندي فارما الأمريكية فى السوق المصرية وذلك بعد شهرين من توقيع اتفاقية مثيلة مع شركة روش السويسرية للأدوية.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن شركة موندى فارما طورت 38 دواء تغطى 6 مجالات علاجية تشمل الألم، علاج الأورام، أمراض الجهاز التنفسى، طب العيون وغيرها.

وقال محسن محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هذه الاتفاقية ترسخ مكانة ابن سينا فارما كشريك مفضل لدى كبرى شركات الأدولية العالمية والمحلية وذلك بفضل قوة منظومة التوزيع والتخزين التى تمتلكها شركته.

ووقعت ابن سينا فارما اتفاقية شراكة مثيلة مع فرع شركة “روش السويسرية ” فى مصر لاستيراد وتوزع منتجاتها الدوائية فى السوق المصرية.

وقالت ابن سينا فارما فى إفصاح سابق إن هذه الاتفاقية تتضمن استيراد وتوزيع 40 نوعا من الدواء تمثل جميع منتجات شركة روش؛ من أجل توفير العلاج لمرضى السرطان والتصلب المتعدد والهيموفيليا.

وأضافت ابن سينا أن شركة “روش مصر” تعتمد حاليا على إحدى الشركات التابعة للقطاع العام وأخرى للقطاع الخاص فى توزيع منتجاتها.

ومن المتوقع أن تؤدى هذه الاتفاقية إلى زيادة عدد الشركاء لتقديم أعلى مستوى لخدمة المرضى، وإتاحة أحدث الابتكارات العلاجية.