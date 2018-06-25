موندي الجنوب إفريقية تستحوذ على الوطنية للمنتجات الورقية مقابل 510 ملايين جنيه

خالد بدر الدينأعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية المصرية اليوم الاثنين إن مجموعة موندي الجنوب أفريقية استحوذت على كامل أسهم الشركة الوطنية للمنتجات الورقية المصرية مقابل 510 ملايين جنيه (28.4 مليون دولار).وتولت شركة فاروس التى تعمل في مصر وبالإمارات العربية المتحدة &nbs

خالد بدر الدين

أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية المصرية اليوم الاثنين إن مجموعة موندي الجنوب أفريقية استحوذت على كامل أسهم الشركة الوطنية للمنتجات الورقية المصرية مقابل 510 ملايين جنيه (28.4 مليون دولار).

وتولت شركة فاروس التى تعمل في مصر وبالإمارات العربية المتحدة القيام بدور الوسيط في عملية البيع نيابة عن مساهمي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير والاستيراد تأسست في يناير 2010 وهي متخصصة في مجال التعبئة والتغليف بالأكياس الورقية في صناعة مواد البناء.

وفاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات .