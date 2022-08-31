«مونديليز إيجيبت» توقع مع «أونا إلكتريك» اتفاقية لتدشين محطة شمسية بمصانعها

وقعت مونديليز ايجيبت فودز ش.م.م. اتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع شركة اونا الكتريك، احدى الشركات في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في جمهورية مصر العربية.

وتقع محطة الطاقة الشمسية في مصنع مونديليز ايجيبت فودز ش.م.م. بمنطقة العاشر من رمضان حيث ستضم قدرة إنتاجية تبلغ 1 ميجاوات مكونة من أكثر من 1,800 خلية شمسية سيتم تركيبها فوق الأسطح وبعض مرافق المصنع، والتي من المتوقع أن تنتج 1,639 ميجاوات / ساعة من الطاقة النظيفة في عامها الأول من التشغيل، أي ما يعادل تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 14,917 طن خلال سنوات التشغيل.

صورة اثناء التوقيع

قال محمد المرسي ، رئيس شركة مونديليز ايجيبت فودز ، نؤمن بأهمية الاستثمار في مشاريع الاستدامة لدفع عجلة التنمية للأمام و المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.”

واضاف المرسي نهدف لإحداث تأثير إيجابي شامل بالمجتمعات ملتزمون بالحد من تأثيرنا على المناخ والبيئة. على وجه التحديد، نحن نسعى إلى الوصول الي صافي انبعاثات صفرية، مع الاستمرار في تعزيز الممارسات الخضراء/المستدامة لاهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

وتضع مونديليز أهداف طموحة لتعزيز الاستدامة ، والتركيز على توسيع نطاق جهود الاستدامة لإحداث تغيير واضح. فشراكتنا مع اونا الكتريك تعتبر خطوة مهمة ضمن خططنا لخلق مستقبل مستدام في قطاع الوجبات الخفيفة بمصر والمنطقة بصفة عامة، مما سيساعدنا على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.”

وسيساهم المشروع من تحويل ١١٪ من استخدامنا للطاقة إلى طاقة نظيفة، وهو ما يمثل علامة فارقة في أجندتنا للاستدامة، وذلك بما يتماشى مع التزامنا العالمي بتحقيق صافي انبعاثات صفرية عبر كامل سلسلة القيمة لدينا بحلول عام 2050.”

وقالت شركة اونا الكتريك انها نفذت مشروعات شمسية منها مطار القاهرة الدولي، وتتطلع إلى التعاون المستمر مع كافة الجهات فى الاعتماد على حلول الطاقة المستدامة، عبر مساعدة الشركات على التحول للطاقة النظيفة عبر محطات طاقة شمسية لخفض تكاليف الكهرباء والمساهمة بمبادرة تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.”

ويأتي التعاون كخطوة في رحلة الشركة لدعم الاستدامة البيئية، وقد جاء هذا تماشيًا مع خطة الدولة المصرية 2030 والتي تعتبر بمثابة مخطط وطني شامل من اهم ركائزة دعم الاستدامة البيبئية ومحاربة تغير المناخ وتحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية، بالاضافة الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

وستتولي اونا الكتريك مسؤولية انشاء وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتمويل محطة الطاقة الشمسية طوال مدة الاتفاقية.