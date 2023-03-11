«مونديليز إيجيبت» تطلق مشروع «كهربا» بمصنع برج العرب لخفض الانبعاثات 71%

أعلنت شركة مونديليز إيجيبت فودز عن استكمال دعمها للبيئة بخطوة جديدة للتحول الأخضر بمصنعها للبان والحلوى بمنطقة برج العرب، ليصبح صديقا للبيئة، بالتعاون مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء.

جاء ذلك بحضور المهندس السيد همام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة وحسن الحمامصي مدير عام البيئة بالجهاز، وعبد الفتاح إبراهيم مدير عام الكهرباء بجهاز برج العرب، إذ تم إطلاق مشروع “كهربا” لاستبدال مصادر التشغيل التقليدية بمصادر صديقة للبيئة التزاما من الشركة بدور القطاع الخاص فى تقليل الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصناعية.

يعد مشروع “كهربا” هو أحد مشاريع الاستدامة الخاصة بالشركة، ويعمل على استبدال مصادر توليد الكهرباء التقليدية من فحم وديزل وغيرها الى استخدام الغاز الطبيعي والذي يعمل على خفض مستوى الانبعاثات الكربونية إلى 38 كيلوجرام بدلا من 134 كيلوجراما.

وأضافت الشركة أن ذلك أدى إلى خفض انبعاثات مصنع مونديليز ببرج العرب بنسبة تعدت 71% أي ما يعادل 6500 طن من الكربون مقارنة بعام 2021.. ويعتبر هذا المشروع أحد الخطوات الجادة التي اتخذتها الشركة دعما للبيئة.

وقامت الشركة بالعديد من مشاريع التحول الاخضر في جميع منشاتها عالميًا ومحليًا على مدار العام الماضي، حيث ترتكز أعمال الشركة على دعم الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في هذا التحول وذلك عبر تنفيذ استراتيجات استثمارية مستدامه تعزز من التحول للاقتصاد الأخضر.

وفي هذا السياق قال محمد المرسي، الرئيس والعضو المنتدب لشركة مونديليز إيجيبت فودز، سعداء بالتعاون مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء حيث تمثل الاستدامة أحد أهم المحاورفي استراتيجيتنا، والتي انعكست في مبادرات ومشاريع تم إطلاقها بشكل مكثف العام الماضي للمساهمة في التقليل من تأثيرنا كقطاع صناعي على البيئة.

وأضاف المرسي الاهتمام بخلق حلول تساعد في الحد من تحديات تغير المناخ من أهم أولوياتنا، حيث يوجد لدينا استراتيجية وأهداف واضحة نحققها من خلال مبادرات ومشاريع لخفض استهلاك المياه والكهرباء بالإضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث نلتزم بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050″.

وعلق أحمد كساب، مدير مصنع اللبان والحلوى بمنطقة برج العرب إطلاق مشروع “كهربا” يعد نقطة فاصلة لمصنعنا وقد تم العمل على هذا المشروع ما يقرب من السنة الكاملة لتغيير أنظمة التشغيل إلى تكنولوجيا متطورة في سبيل تحقيق الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

وأضاف سيعمل المشروع على التقليل من نسبة الانبعاثات الكربونية لمصنع برج العرب بنسبة تتعدى 71% مقارنة بعام 2021 والذي يعد إضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من مشاريع الشركة في مجال الاستدامة.

وقال المهندس مجدي البدري رئيس الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء: “سعداء جدًا بشراكتنا مع شركة مونديليز العالمية وبالتقدم الملحوظ والجهد المبذول في ملف الاستدامة البيئية وماكان منا الا ان ندعمهم في التحول إلى الطاقة النظيفة ايمانا منا بأهمية الشراكات التي تهدف الي تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لمحاربة التغير المناخي”.

جدير بالذكر أن الشركة تمتلك عدة محاور تبنى عليها استيراتيجيتها للاستدامة والتى تتوافق بشكل كبير مع رؤية مصر 2030 عن طريق اعتمادها على مصادرنظيفة للطاقة كالالواح الشمية، ونظم تشغيلية أكثر استدامة وسلامة للبيئة ، بالإضافة إلى تخصيص جزء كبيرة من موزانتها للمسئولية الاجتماعية لهذا التحول عبر تمويل المشروعات والمبادرات الخاصة بالحفاظ على البيئة وصولًا إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.