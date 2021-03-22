«مونديليز إيجيبت» تحصد لقب أفضل صاحب عمل للعام الثاني من مؤسسة Top Employer

حصلت الشركة على اللقب تزامنًا مع ما تقوم به من جهودٍ لتذليل العقبات أمام موظفيها إبان جائحة كورونا،

فازت شركة مونديليز إيجيبت فودز بلقب “أفضل صاحب عمل” لعام 2021، من مؤسسة “Top Employer” العالمية للعام الثاني على التوالي، والذي يعد تتويجًا لجهود الشركة في تنمية مواردها البشرية باستمرار، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في هذا المجال.

وحصلت مونديليز إيجيبت على اللقب تزامنًا مع ما تقوم به من جهودٍ لتذليل العقبات أمام موظفيها إبان جائحة كورونا، علمًا بأن الشركة تعمل على الاستثمار في أصولها البشرية وحمايتهم، سواء كان العاملين بالإدارة أو بالمصانع. مونديليز فودز

واجتازت مونديليز إيجيبت فودز عددًا من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات المفصلة التي تم وضعها من قِبل مؤسسة “Top Employer” وفق ضوابط واشتراطات ومعايير هامة؛ وذلك لتقييم بيئة العمل لدى الشركة.

وقد احتوى الاستبيان على أكثر من مئة سؤال، بجانب إرفاق المستندات والأوراق اللازمة التي تدعم صحة المعايير التي تم تقديمها، ثم قامت المؤسسة، وبعد تطبيق العديد من المراجعات والاختبارات على مونديليز إيجيبت فودز، بالاختبار الأخير وتقييم بيئة العمل ككل، ومدى استحقاق الشركة للقب.

وعملت مونديليز إيجيبت فودز على تفعيل دور جميع موظفيها في جميع القطاعات دون التفرقة بين جنس أو لون أو جنسية أو ديانة أو قدرة بدنية. وقد ظهر ذلك جليًّا، وبالأخص في النسبة الملحوظة التي ارتفعت فيما يتعلق بدور وتمكين المرأة في الشركة.

وتسعى مونديليز إيجيبت فودز، من خلال هذه الممارسات، إلى تحقيق مبدأ المساواة على أرض الواقع بين جميع الموظفين.

في هذا السياق تقول شيرين البغدادي، مدير إدارة الموراد البشرية في مونديليز المشرق، إنه “مع وجود أكثر من 1200 موظف في مونديدليز إيجيبت فودز، فإن مونديليز الشركة الوحيدة في مجال الوجبات الخفيفة في مصر التي تفوز بهذا اللقب حتى الآن.”.

وأضافت شيرين: ندرك أهمية الفوز بهذه الجائزة والتي جاءت بعد الجهود التي نبذلها من أجل النهوض بالقوى العاملة لدى الشركة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فنحن نعلم أن أهم عنصر من عناصر نجاح الشركة هو موظفوها”.

وتمنح مؤسسة “Top Employer” المؤسسات الكبرى وأصحاب العمل شهادات معتمدة تعكس مدى التزام هذه الشركات بتقديم أداء مؤسسي متميز، فيما يتعلق بمعايير مثل تنمية المهارات لدى الموظفين، المزايا والأجور، التعلم والتطور الشخصي للموظفين، ثقافة وبيئة العمل، إضافة إلى الإستراتيجية الخاصة بإدارة الموارد البشرية.