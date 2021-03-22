اقتصاد وأسواق

«مونديليز إيجيبت» تحصد لقب أفضل صاحب عمل للعام الثاني من مؤسسة Top Employer

حصلت الشركة على اللقب تزامنًا مع ما تقوم به من جهودٍ لتذليل العقبات أمام موظفيها إبان جائحة كورونا،
عمر سالم 6:47 م, الأثنين, 22 مارس 21 6:47 م, الأثنين, 22 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فازت شركة مونديليز إيجيبت فودز بلقب “أفضل صاحب عمل” لعام 2021، من مؤسسة “Top Employer” العالمية للعام الثاني على التوالي، والذي يعد تتويجًا لجهود الشركة في تنمية مواردها البشرية باستمرار، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في هذا المجال.

وحصلت مونديليز إيجيبت على اللقب تزامنًا مع ما تقوم به من جهودٍ لتذليل العقبات أمام موظفيها إبان جائحة كورونا، علمًا بأن الشركة تعمل على الاستثمار في أصولها البشرية وحمايتهم، سواء كان العاملين بالإدارة أو بالمصانع. 

مونديليز فودز

واجتازت مونديليز إيجيبت فودز عددًا من الاختبارات الدقيقة والاستبيانات المفصلة التي تم وضعها من قِبل مؤسسة “Top Employer” وفق ضوابط واشتراطات ومعايير هامة؛ وذلك لتقييم بيئة العمل لدى الشركة. 

اقرأ أيضا  لأول مرة بالشرق الأوسط.. الصحة بصدد استلام 4 وحدات صحية «سابقة التجهيز»

وقد احتوى الاستبيان على أكثر من مئة سؤال، بجانب إرفاق المستندات والأوراق اللازمة التي تدعم صحة المعايير التي تم تقديمها، ثم قامت المؤسسة، وبعد تطبيق العديد من المراجعات والاختبارات على مونديليز إيجيبت فودز، بالاختبار الأخير وتقييم بيئة العمل ككل، ومدى استحقاق الشركة للقب.

وعملت مونديليز إيجيبت فودز على تفعيل دور جميع موظفيها في جميع القطاعات دون التفرقة بين جنس أو لون أو جنسية أو ديانة أو قدرة بدنية. وقد ظهر ذلك جليًّا، وبالأخص في النسبة الملحوظة التي ارتفعت فيما يتعلق بدور وتمكين المرأة في الشركة.

اقرأ أيضا  «الزراعة» : بدء موسم صرف الأسمدة الصيفية أبريل المقبل

وتسعى مونديليز إيجيبت فودز، من خلال هذه الممارسات، إلى تحقيق مبدأ المساواة على أرض الواقع بين جميع الموظفين.  

 في هذا السياق تقول شيرين البغدادي، مدير إدارة الموراد البشرية في مونديليز المشرق، إنه “مع وجود أكثر من 1200 موظف في مونديدليز إيجيبت فودز، فإن مونديليز الشركة الوحيدة في مجال الوجبات الخفيفة في مصر التي تفوز بهذا اللقب حتى الآن.”.

وأضافت شيرين: ندرك أهمية الفوز بهذه الجائزة والتي جاءت بعد الجهود التي نبذلها من أجل النهوض بالقوى العاملة لدى الشركة وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فنحن نعلم أن أهم عنصر من عناصر نجاح الشركة هو موظفوها”.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة : تمكين المرأة من خلال فرص عمل خضراء بالمحافظات (فيديو)

وتمنح مؤسسة “Top Employer” المؤسسات الكبرى وأصحاب العمل شهادات معتمدة تعكس مدى التزام هذه الشركات بتقديم أداء مؤسسي متميز، فيما يتعلق بمعايير مثل تنمية المهارات لدى الموظفين، المزايا والأجور، التعلم والتطور الشخصي للموظفين، ثقافة وبيئة العمل، إضافة إلى الإستراتيجية الخاصة بإدارة الموارد البشرية. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

الغرف التجارية: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لما بعد رمضان

دعاء حسني 6:15 م, الأثنين, 22 مارس 21

وزيرة الصحة : مصر تتلقى دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال أيام

المرسي عزت 5:21 م, الأثنين, 22 مارس 21

جهاز المشروعات: أكثر من 9 مليارات جنيه قروضًا لمشروعات المرأة

‫محمود الصباغ‬‎ 4:30 م, الأثنين, 22 مارس 21

التموين: ربط مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الرابعة من «جمعيتي»

محمد مجدي 4:10 م, الأثنين, 22 مارس 21

التنمية الصناعية : «GIZ» الألمانية توقع اتفاقية شراكة مع 3 مطورين صناعيين

عمر سالم 3:59 م, الأثنين, 22 مارس 21

«الزراعة» تفحص 1076 «هجن» في مضمار شرم الشيخ الدولي

الصاوي أحمد 3:53 م, الأثنين, 22 مارس 21