مونديال 2026| منحوا أصواتهم للملف اﻷمريكي الشمالي.. العرب يخذلون المغرب مجددًا

علي المصري للمرة الخامسة يخسر الملف المغربي في سباق استضافة كأس العالم 2026، وللمرة الخامسة يخذل العرب أشقاءهم المغاربة ويمنحون أصواتهم للملف اﻷمريكي الشمالي "الولايات المتحدة والمكسيك وكندا". وغاب عن التصويت، الدول الـ4 المرشحة، وغانا بعد إيقاف اتحاد الكرة بها، بينما منع الفيفا، كلا من جزر فيرجين

علي المصري

للمرة الخامسة يخسر الملف المغربي في سباق استضافة كأس العالم 2026، وللمرة الخامسة يخذل العرب أشقاءهم المغاربة ويمنحون أصواتهم للملف اﻷمريكي الشمالي “الولايات المتحدة والمكسيك وكندا”.

وغاب عن التصويت، الدول الـ4 المرشحة، وغانا بعد إيقاف اتحاد الكرة بها، بينما منع الفيفا، كلا من جزر فيرجين، بورتريكو وجوام لعلاقتها الإقليمية ووقوعها تحت سيطرة الولايات المتحدة، بينما امتنعت كوبا، سلوفينيا وإسبانيا عن التصويت، وأبطلت إيران صوتها.

ومن أصل 203 أصوات، حصل الملف المغربي على 65 صوتا مقابل 134 للملف الأمريكي المشترك.

وخسرت المغرب المنافسة، أمام الملف الثلاثي المشترك، لتظهر النتيجة انقسامًا في أصوات الدول العربية، بين من صوت لصالح الملف المغربي، ومن خذله.

وأظهرت النتائج، التي نشرها موقع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، التصويت الذي أُجري الأربعاء، على اختيار مضيف بطولة كأس العالم 2026، انقسامًا واضحًا في الأصوات العربية، التي كان عليها أن تختار بين ملف دولة عربية أخرى هي المغرب، وملف آخر مشترك للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وكشف جدول التصويت، عن وقوف عرب أفريقيا بالكامل في صف المغرب، بالحصول على أصوات مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، السودان، جنوب السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، إضافة لـ5 أصوات من عرب آسيا، وهم سلطنة عمان، فلسطين، سوريا، قطر، واليمن.

فيما أعطت دول السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، صوتها للملف الأمريكي المكسيكي الكندي المشترك.

وصوت للمغرب أيضا كل من ألبانيا، أنجولا، بيلاروسيا، بلجيكا، البرازيل، بوركينا فاسو، بروناي دار السلام، بوروندي، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، تشاد، الصين، الصين تايبيه “تايوان”، الكونغو، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، غينيا الإستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فرنسا، الجابون، جامبيا، غينيا بيساو، إيطاليا، كازاخستان، كينيا، كوريا الشمالية، لوكسمبورج، ماكاو، مدغشقر، مالاوي، مالي، موريشيوس، هولندا، النيجر، نيجيريا، رواندا، ساوتومي، السنغال، صربيا، سيشل، سلوفاكيا، سوازيلاند، طاجيكستان، تنزانيا، توجو، تركيا، أوغندا وزامبيا.