مونديال شباب السلة.. مصر في مواجهة متوازنة أمام الأرجنتين

علي المصري يخوض منتخب مصر، مواجهة متوازنة في دور الستة عشر، لكأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما، أمام منتخب الأرجنتين، ضمن لقاءات دور الستة عشر للبطولة، المقامة علي مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وتختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل. ووصل منتخب مصر لهذا الدور، بعدما حل ثالثا في المجم



علي المصري

يخوض منتخب مصر، مواجهة متوازنة في دور الستة عشر، لكأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما، أمام منتخب الأرجنتين، ضمن لقاءات دور الستة عشر للبطولة، المقامة علي مجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وتختتم فعالياتها يوم الأحد المقبل.

ووصل منتخب مصر لهذا الدور، بعدما حل ثالثا في المجموعة الثانية، عقب جمعه لأربع نقاط، بفوزه في المباراة الافتتاحية علي بورتريكو، قبل أن يخسر أمام ليتوانيا وألمانيا، في الجولتين الثانية والثالثة علي الترتيب، فيما جاء منتخب الأرجنتين، في المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد خمس نقاط.

وظهر شباب مصر بمستوي جيد في الجولة الأولي، أمام بورتريكو، قبل أن يتلقوا خسارة كبيرة أمام ليتوانيا، في الجولة الثانية، ولم يظهروا بالمنظر اللائق، نظرا لقوة المنافس الأوروبي، قبل أن يقدموا اداءا جيدا أمام ألمانيا، أمس الثلاثاء، في ختام الدور الأول للبطولة.

ويسعى الإسباني خوان أنطونيو أورينجا المدير الفنى لمنتخب مصر، للتأهل لربع نهائي المونديال، للمرة الأولى فى تاريخ مصر، في حالة الفوز على المنتخب الأرجنتيني، وسيلتقي صغار الفراعنة فى حالة تأهلها لربع النهائي، مع الفائز من مباراة إسبانيا وإيران، يوم الجمعة المقبل، أما فى حالة الخسارة اليوم، فستلاقي الخاسر من نفس المباراة، على المراكز من 9 لـ 16، يوم الجمعة أيضا.

وبغض النظر عن نتيجة مصر في مباراة الجمعة، سواء فى دور الثمانية، أو مباراة تحديد المراكز من 9 لـ 16، فإنها ستواجه أحد منتخبات “ليتوانيا – كوريا – اليابان – إيطاليا”، سواء في نصف نهائي البطولة، أو مباراة تحديد المراكز من 9 لـ 12، أو المراكز من 13 لـ 16.

واختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات الدور الأول للبطولة، وستقام اليوم لقاءات دور السته عشر بالكامل، وتنطلق بمواجهة كندا “ثانى المجموعة الثالثة”، مع أنجولا “ثالث المجموعة الرابعة”، فى الواحدة والربع ظهرا، وتواجه إيطاليا “”ثانى المجموعة الرابعة” واليابان “”ثالث المجموعة الثالثة”، فى الثانية الا الربع ظهرا.

وتلعب أمريكا “أول المجموعة الرابعة”، مع مالي “رابع المجموعة الثالثة”، فى الثالثة والنصف عصرا، وتلتقى إسبانيا “أول المجموعة الثالثة”، مع إيران “رابع المجموعة الرابعة”، فى الرابعة عصرا، ويواجه منتخب ليتوانيا “أول المجموعة الثانية”، نظيره الكوري الجنوبي “رابع المجموعة الأولى”، فى السادسة الا الربع عصرا.

وتواجه فرنسا “أول المجموعة الرابعة”، منتخب بوتوريكو “رابع المجموعة الثانية”، فى السادسة والربع مساءا، وتلتقى نيوزيلاند “ثالث المجموعة الأولى”، مع ألمانيا “ثانى المجموعة الثانية”، فى الثامنة مساءا، وتختتم مباريات دور الستة عشر، في الثامنة والنصف مساءا، بلقاء مصر “ثالث المجموعة الثانية”، مع الأرجنتين “ثانى المجموعة الأولى”.