مونديال شباب السلة.. مصر في مواجهة صعبة أمام ليتوانيا

علي المصري: تقام اليوم الأحد، ثمانى لقاءات ضمن الجولة الثانية من المجموعات الأربع فى الدور الأول، لكأس العالم للشباب تحت 19 عاما، التى تستضيفها مصر، وأنطلقت أمس السبت، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجارى، بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهره الدولى. وتلعب كوريا الجنوبية مع الأرجنتين، وفرنسا مع نيوزيل

علي المصري:

تقام اليوم الأحد، ثمانى لقاءات ضمن الجولة الثانية من المجموعات الأربع فى الدور الأول، لكأس العالم للشباب تحت 19 عاما، التى تستضيفها مصر، وأنطلقت أمس السبت، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجارى، بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهره الدولى.

وتلعب كوريا الجنوبية مع الأرجنتين، وفرنسا مع نيوزيلندا فى المجموعة الأولى، ومالى مع اليابان، وإسبانيا مع كندا فى المجموعة الثالثة، وأمريكا مع أنجولا، وإيطاليا مع إيران فى المجموعة الرابعة، وبورتريكو مع ألمانيا، وليتوانيا مع مصر فى المجموعة الثانية.

وتعد صعوبة مواجهة اليوم بالنسبة لصغار الفراعنة، فى ظل الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها لاعبو المنتخب الليتوانى “بطل نسخة 2011″، وتصدرهم لجدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد مصر، التى جاءت فى المركز الثانى، فيما تحتل بورتريكو المركز الثالث وألمانيا الرابع برصيد نقطة واحدة.