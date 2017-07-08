مونديال شباب السلة.. مصر تواجه اليابان في مباراة تحديد المراكز

يلتقي منتخب مصر نظيره الياباني، في السادسة والربع من مساء اليوم، علي صالة رقم 2، بمجمع الصالات المغطاة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات تحديد المراكز من التاسع حني الثاني عشر، لكأس العالم للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر، وتختتم غدا الأحد.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز أمس الجمعة على إيران بنتيجة 57-53، بينما فازت اليابان علي كوريا الجنوبية بنتيجة 77_64، وفي حالة فوز صغار الفراعنة، على الكمبيوتر اليابان، فإنها ستواجه الفائز من مباراة بورتريكو ونيوزيلندا على المركزين التاسع والعاشر، غدا الأحد، أما في حالة الخسارة، tستواجه الخاسر من نفس المباراة على المركزين 11 و 12.

وفي بقية لقاءات تحديد المراكز من 5 لـ 8 ، تلعب الأرجنتين مع ليتوانيا، وفرنسا مع ألمانيا – 15:30 عصرًا، ومباريات تحديد المراكز من 9 لـ 12، تلتقي بورتريكو مع نيوزيلندا، بالإضافة للقاء مصر واليابان.

كما أنه في تحديد المراكز من 13 لـ 16، تلعب أنجولا مع مالي، وإيران مع كوريا الجنوبية.

وتختتم لقاءات اليوم قبل الأخير للمونديال، بمباراتي الدور قبل النهائي، إذ تلتقي إسبانيا مع إيطاليا، في السادسة مساء، ويعقبها لقاء كندا مع أمريكا، في الثامنة والنصف مساءً.