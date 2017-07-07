مونديال شباب السلة.. مصر تواجه إيران في مباريات تحديد المراكز

تقام اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي وتحديد المراكز من 9 الي 16، ببطولة العالم للشباب تحت 19 عاما، والمقامة بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي، وتختتم يوم الأحد المقبل.

وفي لقاءات ربع النهائي، التي تقام جميعها علي صالة 1، تلعب ليتوانيا مع إيطاليا في الثانية إلا الربع ظهرا، والأرجنتين مع إسبانيا في الرابعة والربع عصرا، وفرنسا مع كندا في السابعة إلا الربع مساء، وألمانيا مع أمريكا في التاسعة والربع مساء.

وفي مباريات المراكز من 9 الي 16، التي تلعب علي صالة 2، تواجه مصر إيران في السادسة والنصف، وأنجولا مع بورتوريكو في الثانية ظهرا، ونيوزيلندا مع مالي في الرابعة والربع عصرا، وكوريا الجنوبية مع اليابان في التاسعة إلا الربع مساء.