مونديال شباب السلة.. ليتوانيا تكتسح مصر بفارق 38 نقطة

علي المصري: اكتسح منتخب ليتوانيا، نظيره المصري بنتيجة 88_50، في اللقاء الذي أقيم بينهما، في ختام لقاءات اليوم الثاني للدور الأول، من كأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر، بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة، وتختتم يوم التاسع من الشهر الجاري. وأظهر المنتخب الليتواني أني

علي المصري:

اكتسح منتخب ليتوانيا، نظيره المصري بنتيجة 88_50، في اللقاء الذي أقيم بينهما، في ختام لقاءات اليوم الثاني للدور الأول، من كأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر، بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة، وتختتم يوم التاسع من الشهر الجاري.

وأظهر المنتخب الليتواني أنيابه مبكرا لأصحاب الأرض والجمهور، ولم يتقدم المنتخب المصري طوال فترات اللقاء الأربعة، وقدم أبطال العالم في نسخة 2011، عرضا كبيرا نال استحسان متابعي المباراة.

وأنتهت الفترات الأربع لصالح ليتوانيا، بنتائج 22_13 في الفترة الأولي، و33_8 في الثانية، و19_12 في الثالثة، وأنتفض منتخب مصر في الفترة الرابعة وفاز بها بنتيجة 17_14، لتنتهي المباراة لصالح منتخب ليتوانيا بنتيجة 88_50.

وفي لقاءات أخري، أقيمت علي مدار اليوم، ضمن نفس الجولة، بالمجموعات الأربع، تغلبت الأرجنتين علي كوريا الجنوبية 100_76، واليابان علي مالي 76_73، وفرنسا علي نيوزيلندا 80_69، وإسبانيا علي كندا 78_73، وألمانيا علي بورتريكو 69_49، وأمريكا علي أنجولا 109_68، وإيطاليا علي إيران 64_45.