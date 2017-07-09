مونديال شباب السلة.. كندا تواجه إيطاليا في النهائي

علي المصري:

تختتم مساء اليوم الأحد، بطولة كأس العالم لشباب كرة السلة، التى استضافتها مصر منذ الأول من يوليو الجارى، بمجمع الصالات المغطاه، بستاد القاهره الدولى، بنهائى خارج التوقعات، يجمع بين إيطاليا التى أقصت إسبانيا، وكندا بعد إطاحتها بأمريكا، فيما يلعب منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندى، فى مباراة تحديد المركزين الـ 11 و12.

ويبحث كلا المنتخبين، عن اللقب الأول فى تاريخهما، حيث لم يسبق لكلاهما الفوز باللقب من قبل، علما بأن المنتخب الكندى، أطاح بنظيره الأمريكى المرعب، وحامل اللقب فى نسختى 2013 و2015، فيما حرم المنتخب الإيطالى، نظيره الإسبانى، من لقبه الثانى.

وتلتقى أمريكا مع إسبانيا، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما تلعب ألمانيا مع ليتوانيا، على الخامس والسادس، وفرنسا مع الأرجنتين، على السابع والثامن، واليابان مع بورتريكو، على التاسع والعاشر، ومصر مع نيوزيلندا، على الـ 11 و12، وأنجولا مع كوريا الجنوبية، على ال، 13 و14، وإيران مع مالى، على الـ 15 و16.