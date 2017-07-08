مونديال شباب السلة.. كندا تتأهل لمواجهة إيطاليا في النهائي

علي المصريفجر المنتخب الكندي، كبرى مفاجآت مونديال الشباب لكرة السلة تحت 19 عاما، بعدما أقصي المنتخب الأمريكي "حامل اللقب"، بالتغلب عليها بنتيجة 99_87، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، علي الصالة الكبري لمجمع الصالات المغطاة، باستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات الدور نصف النهائي، للبطولة

علي المصري





فجر المنتخب الكندي، كبرى مفاجآت مونديال الشباب لكرة السلة تحت 19 عاما، بعدما أقصي المنتخب الأمريكي “حامل اللقب”، بالتغلب عليها بنتيجة 99_87، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين، علي الصالة الكبري لمجمع الصالات المغطاة، باستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات الدور نصف النهائي، للبطولة، التي تستضيفها مصر، وتختتم غدا الأحد.





وبذلك يتأهل المنتخب الكندي، إلى المباراة النهائية من المونديال، لملاقاة المنتخب الإيطالي، الذي أقصى نظيره الإسباني، بالفوز عليه بنتيجة 66-63، في لقاء الدور نصف النهائي الأول من البطولة.