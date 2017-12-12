مونديال اﻷندية.. الوقت الإضافي ينقذ جريميو ويؤهله للنهائي

- الوداد يكتفي بالمركز السادس بعد خسارته أمام أوراوا الياباني علي المصري أفلت جريميو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، من كمين باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، بالتغلب عليه بهدف نظيف، في نصف النهائي اﻷول، لكأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة اﻹماراتية أبو ظبي، وتختتم السبت المقبل. وسجل

– الوداد يكتفي بالمركز السادس بعد خسارته أمام أوراوا الياباني

علي المصري



أفلت جريميو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، من كمين باتشوكا المكسيكي بطل الكونكاكاف، بالتغلب عليه بهدف نظيف، في نصف النهائي اﻷول، لكأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة اﻹماراتية أبو ظبي، وتختتم السبت المقبل.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، عن طريق البديل إيفرتون سوسا سواريس لاعب جريميو، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 95 من الوقت اﻷضافي اﻷول للمباراة التي أقيمت علي ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين اﻹماراتية، وشهدت المباراة طرد فيكتور جوزمان لاعب باتشوكا في الدقيقة 110، لحصوله علي إنذارين.

ودخل جريميو، البطولة منتشيا بتتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس، فيما وصل باتشوكا لنصف النهائي للمرة الثانية، بعدما حقق الإنجاز ذاته في عام 2008، بتأهل بعد معاناة كبيرة، حيث احتاج إلى وقتا إضافيا لإقصاء الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف.

وتأهل الفريق البرازيلي إلى المباراة النهائية، التي ستقام يوم السبت المقبل، ضد الفائز في مباراة الجزيرة اﻹماراتي وريال مدريد اﻹسباني “حامل اللقب”، المقرر لها غدا الأربعاء، فيما سيلعب باتشوكا مع الخاسر من مواجهة الغد، علي المركز الثالث، يوم السبت أيضا.

الوداد وأوراوا

وفي مباراة تحديد المركز الخامس، أكتفى بطل دوري أبطال أفريقيا الوداد البيضاوي المغربي، بالمركز السادس بعد سقوطه بنتيجة 3-2 أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، في مباراة تحديد المركز الخامس، على ملعب هزاع بن زايد اليوم الثلاثاء.

وتمكن نادي أوراوا من افتتاح التسجيل بعد تسديدة بعيدة من ماوريسيو أنطونيو خادعت بدر الدين بنعاشور وسكنت الزاوية التسعين في الدقيقة 17.

كان رد فعل الوداد كان سريعاً، حيث تمكّن من معادلة النتيجة بعد ثلاث دقائق فقط بركلة حرة مباشرة من إسماعيل الحداد مرت عن جميع اللاعبين وسكنت الشباك من دون أن يلمسها أحد.

فيما رفض الفريق الياباني الإستسلام، حيث قاد هجمة جماعية أنهاها رافائيل سيلفا بتمريرة على طبق لزميله يوسوكي كاشيواجي الذي وضعها بسهولة في المرمى في الدقيقة 25.

رغم أن الوداد المغربي كان الأفضل في بداية الشوط الثاني، إلا أن الفعالية كانت يابانية، حيث تمكن صاحب الهدف الأول ماوريسيو أنطونيو من تسجيل الهدف الثالث، بعدما استغل خطأ من دفاع الوداد لتصل إليه الكرة في منطقة الجزاء، ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 59.

ولأنه لا يملك ما يخسر، خرج الوداد من منطقته بحثاً عن تقليص الفارق، وتوغل رضا الهجهوج داخل منطقة العمليات ولولا تكتل دفاع أوراوا كاد مهاجم الوداد أن يقلص النتيجة، ليجد الحداد نفسه مرة أخرى وجهاً لوجه مع الحارس الياباني وحاول التسجيل بكعب قدمه لكن نيشيكاوا أنقذ مرماه.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع حصل الوداد على ركلة جزاء نفذها رضا هجهوج بنجاح لينتهي اللقاء بفوز أوراوا بنتيجة 3-2.