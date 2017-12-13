مونديال اﻷندية.. الجزيرة في مواجهة مستحيلة أمام ريال مدريد في نصف النهائي

- الملكى لتحقيق إنجاز تاريخي بالحفاظ على اللقب .. وصاحب الأرض لتحقيق مفاجأة كبرى على المصرى يستهل ريال مدريد الإسبانى "حامل اللقب"، مشواره فى كأس العالم للأندية، الماقمة حاليا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، بملاقاة الجريزة الإماراتى، فى السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب "مدينة زايد

– الملكى لتحقيق إنجاز تاريخي بالحفاظ على اللقب .. وصاحب الأرض لتحقيق مفاجأة كبرى





على المصرى

يستهل ريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب”، مشواره فى كأس العالم للأندية، الماقمة حاليا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، بملاقاة الجريزة الإماراتى، فى السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب “مدينة زايد الرياضية”، بأبو ظبي.

وينتظر جريميو البرازيلى، الفائز من تلك المواجهة لملاقاته فى المباراة النهائية يوم السبت المقبل، فيما يلعب الخاسر مع باتشوكا المكسيكى، فى مباراة تحديد المركز الثالث، فى اليوم ذاته.

ويأمل الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى للفريق الملكى، ولاعبوه، فى الفوز باللقب الثالث فى تاريخه، من أجل معادلة رقم مواطنه وغريمه التقليدى برشلونة، بالإضافة لتحقيق إنجاز لم يسبق لأي فريق تحقيقه سابقاً، ألا وهو الحفاظ على اللقب، وسيخوض لقاء اليوم، أمام نادى الجزيرة، وعدد كبير من جماهير أبو ظبي والإمارات، الذين حصلوا على تذكرة حضور إحدى أكثر المباريات شعبية في الموسم.

فى المقابل، يبحث الجزيرة عن مواصلة المفاجأة، بعد أن حققوا الفوز بهدف دون رد، في بداية لقاءاتهم بالبطولة، على أوكلاند سيتي النيوزيلندىن ثم الفوز بالنتيجة ذاتها على أوراوا ريد دياموندز اليابانى، فى الدور الثانى للبطولة، ويمنى عشاق الساحرة المستديرة في الإمارات، النفس بحصد الفوز مجدداً واقتناص مفاجأة كبيرة أمام خصم من العيار الرفيع.

إلى جانب وصول ريال مدريد للإمارات وهو مرشح فوق العادة لنيل لقب البطولة الأهم في العالم على مستوى الأندية، أتجه النادي الملكي لموقعته الأولى في أبو ظبي، عقب تحقيقه فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة على إشبيلية، وترك سانتياجو بيرنابيو بروح معنوية عالية.

أما نادي الجزيرة، فهو مدرك تماماً للخطر الذي يشكله بطل أوروبا، إلا أنه يتطلع للإستفادة من خدمات حارسه المتألق علي خصيف، وقلب الدفاع مسلم فايز، في الخطوط الخلفية بالنظر إلى شباك الفريق التى مازلت لم تتلق أهداف حتى الآن.

وبما أن الفريق اعتمد حتى الآن على امتصاص ضغط الخصوم والهجمات المرتدة، فإن أصحاب الأرض والضيافة يتطلعون للنجاح باقتحام تشكيلة زيدان، حيث يعولون على نجمهم البرازيلي رومارينهو والمهاجم الإماراتي علي مبخوت في تلك المهمة.

ويطمح زيدان إلى تكرار الانجاز الذي حققه العام الماضي في دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال قيادة ريال مدريد، ليكون أول فريق يتوج بلقب كأس العالم للأندية مرتين على التوالي، بعدما قاد زيزو النادي الملكي الموسم الماضي، إلى أن يكون أول فريق يتوج بلقب مسابقة دوري الأبطال بصيغتها الجديدة مرتين على التوالي، والفريق الأول الذي يحقق هذا الإنجاز في الصيغتين الحالية والسابقة “كأس الأندية الأوروبية البطلة”.

وبدا زيدان عازماً على العودة من الإمارات بالكأس التي ستكون الثالثة لريال في البطولة الحالية والسادسة في تاريخه، بحسب ما أدلى به زيدان لموقع وتلفزيون النادي، قائلاً: “لا توجد هناك أعذار، لدينا وقت للتحضير للمباريات وعلينا التركيز على القيام بالأمور بالشكل الصحيح”.

وتابع زيدان الذي قاد ريال في 2017 إلى إحراز الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2012 ودوري الأبطال والكأس السوبر الأوروبية والكأس السوبر الإسبانية: “كل بطولة شاركنا فيها هذا الموسم، توجنا بلقبها، إن كأس العالم للأندية بطولة مهمة، وغبنا عن مباراة في الدوري الإسباني من أجل إحراز الكأس، أمل أن نعود إلى الوطن وفي جعبتنا الكأس”.

لكن زيدان لم يستخف بحجم المهمة التي تنتظر فريقه، قائلاً: “لن تكون الأمور سهلة، الموسم الماضي عانينا الكثير من المشاكل أمام الفريق الياباني، لكننا فزنا في نهاية المطاف”.

وعانى ريال العام الماضي للفوز باللقب على حساب صاحب الضيافة كاشيما إنتلرز اليابانى، الذي تواجه مع النادي الملكي في النهائي، وأجبره على خوض شوطين إضافيين بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يخرج بطل أوروبا منتصراً 4-2 بفضل هدفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في اللقاء.

واعتبر زيدان أن الفوز لن يكون حليف فريقه فقط لأنه ريال مدريد، مشدداً: “يجب أن نتحضر وأن نلعب بحماس تام لكي نتمكن من العودة بالكأس”.

وفقد ريال شيئاً من هيمنته هذا الموسم، إذ يحتل حالياً المركز الرابع في الدوري المحلي بفارق 8 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر، وذلك بعد سقوطه مرتين في المباريات الـ15 التي أقيمت حتى الآن، كما أنهى دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا في المركز الثاني خلف توتنهام الإنكليزي بعد تعادله على أرضه أمام الأخير (1-1) ثم الخسارة أمامه إياباً في لندن (1-3).

ورغم البداية المتعثرة إلى حد ما، أكد زيدان: “بإمكاننا الشعور بالرضى بمجريات الموسم، لكن بإمكاننا التطور بالتأكيد، الجميع يريدون رؤية ريال يقدم مستوى جيداً والفوز دائما بفارق 4 أو 5 أهداف، إنه حلم الجميع، لكن الأمر ليس سهلاً”.

ورأى المدرب الفرنسي أنه من الطبيعي المرور بلحظات صعبة خلال الموسم لكن ما قمنا به حتى الآن إيجابي وملفت جداً”، ويعود ريال إلى منافسات الدوري المحلي قبل ليلة الميلاد، حيث سيودع العام بمواجهة الكلاسيكو التي يخوضها على أرضه ضد برشلونة يوم 23-12-2017، علماً بأن مشوار النادي الملكي في دوري الأبطال، أصطدم بعائق صعب هو باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سيواجهه في الدور ثمن النهائي يوم 14-2-2018، بحسب القرعة التي سحبت الاثنين.

ومنذ أن انطلق مونديال الأندية بصيغته الحالية عام 2000 “توقفت بين 2001 و2004 بسبب انهيار الشريك التسويقي لفيفا”، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية الستة وبطل دوري البلد المضيف، لم يفز أي فريق باللقب مرتين على التوالي.

وشاءت الصدف أن يكون ميلان أيضاً الفريق الوحيد الذي أحرز لقب المسابقة مرتين على التوالي في صيغتها السابقة، أي كأس انتركونتيننتل التي كانت تجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك عامي 1989 و1990.