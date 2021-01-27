مونديال اليد.. منتخب الدنمارك ينتزع فوزا صعبا من مصر

بضربات الجزاء بعد أداء رجولي ومشرف لمنتخب مصر الذي ودع بتلك النتيجة البطولة

فاز منتخب الدنمارك لكرة اليد الأربعاء، بصعوبة على نظيره المصري، في مونديال كرة اليد، بنتيجة 39-38 عقب الوصول إلى ضربات الجزاء، بعد مباراة قوية.

وكانت المباراة ضمن منافسات الدور الثمانية في لتصفيات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 في الدورة 27.

و كان الشوط الأول من المباراة انتهي بفوز منتخب الدنمارك على منتخب مصر 16-13 بفارق 3 أهداف لصالح الدنمارك .

وانتهت المباراة في الشوط الثاني، بالتعادل بين مصر والدنمارك 28-28 .

مما دفع الفريقان إلى الاحتكام إلى شوطين إضافيين لمدة 10 دقائق ، بواقع 5 دقائق لكل شوط.

وفي الوقت الإضافي الأول للمباراة ، والذي ، تعادل منتخبين مصر والدنمارك 34-34 .

وانتهى الوقت الإضافي الثاني ، بتعادل منتخب مصر و منتخب الدنمارك 35-35 .

قبل أن فاز منتخب الدنمارك على منتخب مصر بنتيجة 39-38 بضربات الجزاء، ويتأهل الأول لنصف النهائي ويودع المنتخب المصري البطولة بعد أداء رجولي مشرف.