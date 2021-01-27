مونديال اليد.. منتخب الدنمارك ينتزع فوزا صعبا من مصر

فاز منتخب الدنمارك لكرة اليد الأربعاء، بصعوبة على نظيره المصري، في مونديال كرة اليد، بنتيجة 39-38 عقب الوصول إلى ضربات الجزاء، بعد مباراة قوية.
وكانت المباراة ضمن منافسات الدور الثمانية في لتصفيات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 في الدورة 27.
و كان الشوط الأول من المباراة انتهي بفوز منتخب الدنمارك على منتخب مصر 16-13 بفارق 3 أهداف لصالح الدنمارك .
وانتهت المباراة في الشوط الثاني، بالتعادل بين مصر والدنمارك 28-28 .
مما دفع الفريقان إلى الاحتكام إلى شوطين إضافيين لمدة 10 دقائق ، بواقع 5 دقائق لكل شوط.
وفي الوقت الإضافي الأول للمباراة ، والذي ، تعادل منتخبين مصر والدنمارك 34-34 .
وانتهى الوقت الإضافي الثاني ، بتعادل منتخب مصر و منتخب الدنمارك 35-35 .
قبل أن فاز منتخب الدنمارك على منتخب مصر بنتيجة 39-38 بضربات الجزاء، ويتأهل الأول لنصف النهائي ويودع المنتخب المصري البطولة بعد أداء رجولي مشرف.