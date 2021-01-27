رياضة

مونديال اليد.. منتخب الدنمارك ينتزع فوزا صعبا من مصر

بضربات الجزاء بعد أداء رجولي ومشرف لمنتخب مصر الذي ودع بتلك النتيجة البطولة
محمد مجدي 8:03 م, الأربعاء, 27 يناير 21 8:03 م, الأربعاء, 27 يناير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فاز منتخب الدنمارك لكرة اليد الأربعاء، بصعوبة على نظيره المصري، في مونديال كرة اليد، بنتيجة 39-38 عقب الوصول إلى ضربات الجزاء، بعد مباراة قوية.

وكانت المباراة ضمن منافسات الدور الثمانية في لتصفيات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 في الدورة 27.

و كان الشوط الأول من المباراة انتهي بفوز منتخب الدنمارك على منتخب مصر 16-13 بفارق 3 أهداف لصالح الدنمارك .

اقرأ أيضا  منتخب مصر يفوز على بيلاروسيا 35 - 26 في كأس العالم لليد

وانتهت المباراة في الشوط الثاني، بالتعادل بين مصر والدنمارك 28-28 .

مما دفع الفريقان إلى الاحتكام إلى شوطين إضافيين لمدة 10 دقائق ، بواقع 5 دقائق لكل شوط.

وفي الوقت الإضافي الأول للمباراة ، والذي ، تعادل منتخبين مصر والدنمارك 34-34 .

وانتهى الوقت الإضافي الثاني ، بتعادل منتخب مصر و منتخب الدنمارك 35-35 .

اقرأ أيضا  وزير الشباب والرياضة: تنظيم بطولة كأس العالم لليد إنجاز لمصر في ظل كورونا (فيديو)

قبل أن فاز منتخب الدنمارك على منتخب مصر بنتيجة 39-38 بضربات الجزاء، ويتأهل الأول لنصف النهائي ويودع المنتخب المصري البطولة بعد أداء رجولي مشرف.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً