مونديال الطائرة.. الأرجنتين تتوج بالذهبية للمرة الأولى فى تاريخها

على المصرى تُوج منتخب الأرجنتين للكرة الطائرة "تحت 23 عامًا" ببطولة العالم التى أقيمت فى مصر، منذ الجمعة الماضي، واختتمت، اليوم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلّب في المباراة النهائية المثيرة، مساء الجمعة، على نظيره الروسي "حامل اللقب" بأربعة أشواط مقابل اثنين، في اللقاء الذي أقيم بالصالة ا

على المصرى

تُوج منتخب الأرجنتين للكرة الطائرة “تحت 23 عامًا” ببطولة العالم التى أقيمت فى مصر، منذ الجمعة الماضي، واختتمت، اليوم، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلّب في المباراة النهائية المثيرة، مساء الجمعة، على نظيره الروسي “حامل اللقب” بأربعة أشواط مقابل اثنين، في اللقاء الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.





وبعد هيمنة أرجنتينية بالفوز فى الأشواط الثلاثة الأولى بنتيجة 15- 10 و15- 11 و16- 14، انتفض المنتخب الروسي وقلص الفارق بعد الفوز بشوطين متتاليين 16- 14 و15- 13 على الترتيب، إلا أن المنتخب اللاتيني عاد وأكد فوزه باللقاء وباللقب بحسم الشوط الرابع بنتيجة 15- 9.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتوج فيها الأرجنتين باللقب، بعد مشاركتين مخيبتين للآمال في نسختي 2013 بالبرازيل، و2015 بالإمارات، احتلت فيهما المركزين السابع والسادس على الترتيب. فى المقابل فشلت روسيا في حصد اللقب والميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخها، والثانية على التوالي أيضًا، لتكتفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

يُذكر أن المركز الثالث والميدالية البرونزية كان من نصيب المنتخب الكوبي، الذي تغلّب، اليوم، على نظيره البرازيلي، صاحب الذهبية في نسخة 2013 التي استضافها، بأربعة أشواط لواحد.

وكان المنتخب المصري، المستضيف، قد حقق إنجازًا بالفعل بعدما أنهى البطولة في المركز الخامس بتغلّبه على اليابان في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، اليوم، بأربعة أشواط نظيفة، علمًا بأنه اكتفى بتحقيق المركز التاسع في النسختين السابقتين.