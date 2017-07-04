مونديال السلة.. مصر في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام ألمانيا

على المصرى: يخوض منتخب مصر مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام منتخب ألمانيا، فى الثامنة والنصف مساء، على الصالة الكبرى بمجمع الصالات المغطاه بستاد القاهرة الدولى، فى ختام لقاءات الدور الأول للمجموعة الثانية، من كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والتى تستضيفها مصر، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجارى، وفى نفس ال

على المصرى:

يخوض منتخب مصر مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام منتخب ألمانيا، فى الثامنة والنصف مساء، على الصالة الكبرى بمجمع الصالات المغطاه بستاد القاهرة الدولى، فى ختام لقاءات الدور الأول للمجموعة الثانية، من كأس العالم للشباب تحت 19 سنة، والتى تستضيفها مصر، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجارى، وفى نفس التوقيت تلعب ليتوانيا مع بورتريكو، ضمن المجموعة ذاتها.

ولن تكون مهمة شباب مصر سهلة فى مواجهة الماكينات الألمانية، التى قدمت أداء جيدا أمام منتخب ليتوانيا فى المباراة الأولى لها بالمجموعة، رغم خسارتها 79-98، قبل أن تفوز على بورتريكو فى الجولة الثانية بنتيجة 69-49.

وضمنت مصر بفوزها فى المباراة الافتتاحية على بورتريكو، البعد عن فرنسا أول المجموعة الأولى، حيث تنص لوائح المونديال، على أن يلتقى أول المجموعة الأولى، مع رابع المجموعة الثانية، ومن المنتظر أن يواجه صغار الفراعنة فى الدور المقبل، منتخب الأرجنتين، صاحب المركز الثانى فى المجموعة الأولى.

وفى لقاءات أخرى تقام اليوم أيضا، ضمن الجولة ذاتها، تلعب كندا مع اليابان، وإسبانيا مع مالى لحساب المجموعة الرابعة، فى الثانية إلا ربع ظهرا، وفى الرابعة عصرا، تلتقى إيران مع أنجولا، وتصطدم إيطاليا بأمريكا، ضمن المجموعة الرابعة، وتلعب الأرجنتين مع نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية مع فرنسا، فى السادسة والربع مساء.

وتتصدر فرنسا المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، وتأتى الأرجنتين فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد نيوزيلندا، صاحبة المركز الثالث، فيما تقبع كوريا الجنوبية، فى قاع ترتيب المجموعة، بدون رصيد من النقاط، وتتربع ليتوانيا على قمة المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط، مقابل ثلاثة نقاط لكل من ألمانيا صاحبة المركز الثانى، وتأتى مصر “المستضيفية” فى المركز الثالث، فيما يتواجد منتخب بورتريكو فى المركز الرابع برصيد نقطتين.

وتأتى إسبانيا فى مقدمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد أربع نقاط، مقابل ثلاثة لكل من كندا الثانية واليابان الثالثة، وتأتى مالى فى مؤخرة الجدول برصيد نقطتين، وتتنافس أمريكا “الأولى”، وإيطاليا “الثانية”، على قمة المجموعة الرابعة، ولكل منهما أربع نقاط، فيما تمتلك أنجولا “الثالثة” وإيران “الرابعة”، نقطتين.