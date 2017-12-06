مونديال الأندية.. رونالدو وميسي الأكثر تهديفا وأبو تريكة وصيفا

علي المصري:بعد استضافة المغرب واليابان للنسخ الست الأخيرة من كأس العالم للأندية، تعود النسخة الرابعة عشرة من المونديال، إلى أرض الإمارات العربية المتحدة، للمرة الثالثة فى تاريخها، بعدما أستضافت نسختى 2009 و2010، وتبدأ اليوم البطولة، وتستمر حتى 16 ديسمبر الجارى.ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأرقا

علي المصري:

بعد استضافة المغرب واليابان للنسخ الست الأخيرة من كأس العالم للأندية، تعود النسخة الرابعة عشرة من المونديال، إلى أرض الإمارات العربية المتحدة، للمرة الثالثة فى تاريخها، بعدما أستضافت نسختى 2009 و2010، وتبدأ اليوم البطولة، وتستمر حتى 16 ديسمبر الجارى.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأرقام والاحصائيات التى شهدتها النسخ الماضية من البطولة، التى سبق وأن تعرضت لهزة قوية بعد إقامة نسختها الأولى عام 2000، وتوقفت بعد ذلك لمدة 5 أعوام لأسباب تتعلق بحقوق الرعاية والتمويل قبل عودتها في عام 2005.

1- الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى الحالى لمانشستر سيتى الإنجليزى، هو المدرب الوحيد الذي فاز بلقب البطولة 3 مرات من قبل، مرتين مع مواطنه برشلونة في عامي 2009 و 2011، ومرة مع بايرن ميونيخ الألمانى في عام 2013.

2- برشلونة هو النادي الوحيد الذي إستطاع الفوز بلقب البطولة 3 مرات، أعوام 2009 و2011 و2015.

3- الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسبانى، هو اللاعب الوحيد الذي سجل أهدافاً في ثلاثة نهائيات مختلفة للبطولة أعوام 2009، 2011 و2015.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف “هاتريك”، في نهائي البطولة، في شباك كاشيما أنتليرز الياباني في 2016.

5- البرازيلي رونالدينيو هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف من ركلات حرة مباشرة في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد ثلاثة أهداف.

6- ثلاثة لاعبين مصريين من الأهلي هم الأكثر مشاركة في مباريات ببطولة كأس العالم للأندية برصيد 11 مباراة هم محمد أبو تريكة، وائل جمعة وحسام عاشور.

7 – رونالدو يتقاسم صدارة هدافى المونديال، مع غريمه التقليدى ميسى، والأوروجوياني لويس سواريز، والأرجنتيني سيزار ديلجادو، برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ويأتي البرازيلي دينيلسون والمصري محمد أبو تريكة، في وصافة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

8- نسختي عام 2013 و 2016 حققت أعلى نسبة في تسجيل الأهداف برصيد 28 هدف في 8 مباريات، أي بمعدل 3.5 هدف في المباراة.

9- الكولومبي ميجيل كاليرو حارس مرمى باتشوكا المكسيكي، أكبر لاعب شارك في البطولة، وكان يبلغ 39 سنة، 8 شهور ويوم واحد، في المباراة أمام الوحدة الإماراتي التي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بضربات الترجيح في نسخة الإمارات 2010.

10- ثلاثى أوكلاند سيتى السابقين، الويلزى دانيال كوبريفيتش، والنيوزيلندى إيفان فيسيليتش، والأرجنتينى إيميليانو تادي، يحملون الرقم القياسي في المشاركة بالبطولة، برصيد ست مشاركات، ويستعد الأخير لكسر أرقام قياسية جديدة في المونديال، ليعزز صدارته للقائمة، ليكون أكثر لاعب شارك في عدد من النسخ “7 مرات على التوالي”، متخطيًا كوبريفيتش وفيسليتش لاعبا أوكلاند سيتي السابقين، ليكون أول لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم، وشارك في تسع مباريات خلال البطولة، ويتبقى له مباراتين فقط لمعادلة رقم ثلاثى الأهلى.

11- الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، هو اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، والتى أقيمت في اليابان 2015، برصيد خمسة أهداف.

12- اللاعبون الأكثر تتويجاً بالبطولة، هم البرازيلي داني ألفيش، الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الإسباني أندريس إنييستا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الإسباني جيرارد بيكيه، لاعبو برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني توني كروس لاعبا ريال مدريد، برصيد ثلاثة ألقاب.

13- -المكسيكي فيكتور مانون، لاعب باتشوكا، أصغر لاعب شارك في مونديال الأندية، حين كان لديه 16 سنة، 10 شهور و15 يوم في الخسارة من جامبا أوساكا الياباني في نسخة الإمارات 2009.

14- الإسباني أندريس انيستا، لاعب برشلونة الأسباني، أكثر اللاعبين مشاركة في نهائي البطولة، في أربع مناسبات في 2006، 2009، 2011 و2015.

15- كريستيانو رونالدو ولويس سواريز هما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلا هاتريك في تاريخ كأس العالم للأندية.

16- البرازيلي أليكساندر باتو، مهاجم ساو باولو البرازيلي، أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ البطولة، وكانت في نسخة اليابان 2006، وكان يبلغ 17 سنة، 3 شهور و11 يوم في الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1.

17- الأرجنتيني خافيير زانيتي، قائد إنتر ميلان الإيطالي، أكبر لاعب سجل هدفاً في تاريخ كأس العالم للأندية نسخة الإمارات 2010 حين كان لديه 37 سنة، 4 شهور وخمسة أيام في الفوز على سيونجنام الياباني بنتيجة 3-0.

18- أوكلاند سيتي هو أكثر الأندية لعبًا للمباريات في تاريخ البطولة، برصيد 14 مباراة، كما أنه يشارك في البطولة للمرة السابعة على التوالي.