مونديال الأندية.. الوداد في مهمة صعبة أمام باتشوكا

علي المصري:يخوض الوداد البيضاوي المغربي، مواجهة صعبة فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهره، اليوم السبت، أمام باتشوكا المكسيكي، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في ثاني جولات كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويقام اللقاء على ملعب مدينة زايد الرياضية.وينتظر جريميو البرازيلي ب

علي المصري:

يخوض الوداد البيضاوي المغربي، مواجهة صعبة فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهره، اليوم السبت، أمام باتشوكا المكسيكي، على ملعب مدينة زايد الرياضية، في ثاني جولات كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويقام اللقاء على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وينتظر جريميو البرازيلي بطل أبطال أمريكا الجنوبية في نصف النهائي، الفريق الفائز من مباراة اليوم، لملاقاته في نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، علي أن يلعب الخاسر مع المهزوم من لقاء الجزيرة الإماراتي مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، في اليوم ذاته.

وتجمع المواجهة بين باتشوكا بطل دوري أبطال الكونكاكاف، والوجه المألوف في هذه المنافسة، مع الوداد بطل دورى أبطال أفريقيا “الوافد الجديد”، الذي يأمل في تكرار الإنجازات الأخيرة للفرق الأفريقية في البطولة، ويحلم الوداد الذى حقق التشامبيونزليج الأفريقي، بعد 25 عامًا من الجفاف، إلى تجاوز الفريق المكسيكي، والوصول في مونديال الأندية إلى أبعد نقطة.

ويمنى الوداد النفس بالفوز على باتشوكا، من أجل ملاقاة النادي الملكي في المباراة النهائية، في سعيه لتكرار إنجاز مواطنه الرجاء البيضاوي، الذي بلغها عام 2013 على أرضه قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2.

ويعول الفريق المغربى، على قوته الهجومية الضاربة بقيادة النجم الواعد أشرف بنشرقي، ولاعب الوسط وليد الكرتي، اللذين يدين لهما الفريق بشكل كبير في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1991، بعدما سجلا سويا أهدافه الخمسة في آخر ثلاث مباريات في دوري الأبطال.

ولن تكون مهمة الوداد سهلة أمام باتشوكا الساعي لتحقيق إنجاز تاريخي، يتمثل في أن يكون أول فريق مكسيكي يبلغ المباراة النهائية للبطولة، وهو ما فشلت فيه الفرق المكسيكية 12 مرة سابقا، وكان أفضل مراكزها الثالث “نيكاكسا عام 2000 ومونتيري 2012”.

في المقابل، لم يخض باتشوكا أي مباراة رسمية على مدى الأسبوعين الماضيين، بعد إقصائه من الصراع على لقب الدوري المكسيكي، ولكنه ظهر بمستوى رائع في كأس المكسيك التي سيخوض مباراتها النهائية في 21 ديسمبر الحالي.