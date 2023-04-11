«مونجينى» تسعى لتحقيق 70 مليون جنيه مبيعات من الحلوى العام الجاري

تستهدف سلسلة «مونجينى» تحقيق 70 ميلون جنيه مبيعات من حلوى رمضان، مقابل 65 مليونا العام الماضى، بزيادة نحو%7.

قال «إدريس خوراكيولا» مالك سلسلة «مونجينى»، إن الزيادة الطفيفة المستهدفة فى مبيعاتها خلال موسم رمضان الحالى تأتى من فرق الأسعار الذى طرأ على المنتجات.

وأشار «خوراكيولا» – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إلى أن ارتفاع تكلفة الخامات وغلاء نولون الشحن وتحرك الدولار أمام العملة المحلية، تسبب فى تحريك «مونجينى» أسعار المنتجات بنسبة %25.

وأضاف أن الشهور القليلة الماضية شهدت قفزات فى أسعار مدخلات الإنتاج بنسب متفاوتة تتراوح بين 60 إلى %400 لافتا إلى أن طن السكر وصل إلى 18 ألف جنيه بدلا من 7 آلاف سابقا، فيما صعد الكاكاو إلى 180 ألفا مقابل 46 ألفا.

وتابع أن طن اللبن «منزوع وكامل الدسم» وصل إلى 160 و180 ألف جنيه على التوالى، فيما ارتفع قالب الزبدة «25 كيلو» من 3300 إلى 5600 جنيها.

وأشار «خوراكيولا» إلى أن إقبال المستهلكين منخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، علاوة على أن الكثيرين أصبحوا يفضلون شراء كميات قليلة نتيجة التضخم الذى انعكس سلبا على قدراتهم الشرائية.

وبحسب بيانات سابقة فإن إجمالى مبيعات الشركة العام الماضى سجل نحو 500 مليون جنيه.

كان «خوراكيولا» قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن الشركة افتتحت مصنعا جديدا لها فى نوفمبر من العام الماضى بمدينة السادات على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات قيمتها 350 مليون جنيه.

كما أوضح أن الهدف من المصنع الجديد هو تغطية السوق المحلية، لا سيما فى ظل زيادة عدد الفروع الجديدة للسلسلة، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح نحو 200 متجر لها بنهاية 2023.

وأشار إلى أن مصر تعتبر سوقا واعدة وكبيرة بسبب التعداد السكانى، مؤكدا أن «مونجينى» استطاعت أن تصبح أحد أكبر اللاعبين بالسوق المحلية فى فترة زمنية قصيرة.