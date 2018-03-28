مونجينز للأغذية تخطط لافتتاح 3 فروع جديدة

سمر السيد قال عدنان خوراكيوالا، رئيس شركة مونجينز للأغذية، إن الشركة تخطط لافتتاح 3 فروع تابعة لها بكافة محافظات الجمهورية، بمعدل كل شهر، وعدد فروعها الحالية يبلغ 83، بجانب 31 أكشاك صغيرة يتم افتتاحها بالتعاقد مع شباب الخريجين. وأضاف خلال…

سمر السيد

قال عدنان خوراكيوالا، رئيس شركة مونجينز للأغذية، إن الشركة تخطط لافتتاح 3 فروع تابعة لها بكافة محافظات الجمهورية، بمعدل كل شهر، وعدد فروعها الحالية يبلغ 83، بجانب 31 أكشاك صغيرة يتم افتتاحها بالتعاقد مع شباب الخريجين.

وأضاف خلال كلمته فى فعاليات المؤتمر، الذى نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، للترويج لمعرض “IBA” للمخبوزات والحلويات، المقرر أن ينعقد فى الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر المقبل، بمدينة ميونخ الألمانية، عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المحلية، والتى تتمثل فى ارتفاع عدد السكان وتوفر الأيدى العاملة وخصوبة الأراضى الزراعية والبنية التحتية التى تساهم فى توصيل السلع للأماكن النائية بسهولة وتوفر المياه والغاز الطبيعى، علاوةً على الموقع الجغرافى المتميز وسهولة تصدير المنتجات للدول الأخرى عبر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك الدول.

ولفت إلى أن الشركة تلاحظ أنه مطلع كل شهر ارتفاع حجم مبيعاتها محلياً، وانخفاضها نهاية الشهر نفسه، الأمر الذى يوضح أن الشعب المصرى مستهلك وينفق جزء كبير من دخله لشراء السلع الغذائية على عكس الهنود الذين يدخرون أكثر مما ينفقون.

وقال: “شعب مصر طيب وأكيل وذواق، بخلاف الراحة النفسية.. يوجد فيها حاجة حلوة”.

وذكر أن هناك 411 مستثمرًا يعملون بقطاع الصناعات الغذائية فى السوق المحلية، بإجمالى استثمارات 20 مليار جنيه، لافتاً إلى أن مصر تعتبر أكبر دولة تستورد أقماح على مستوى العالم ويبلغ استهلاك الفرد 100 كجم للخبز سنوياً.