مونجينز تفتتح 30 فرعاً بتكلفة 30 مليون جنيه

المال-خاصتستهدف شركة مونجينز للصناعات الغذائية، افتتاح 30 فرعاً، فى عدة محافظات خلال العام الجارى، وبتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، بحسب ما كشف عنه عدنان خوراكيوالا، رئيس الشركة الهندية.أضاف عدنان لـ«المال»، على هامش المؤتمر السنوى الثالث الذى نظمته شركة «جلوبال تريد ماترز»

المال-خاص

تستهدف شركة مونجينز للصناعات الغذائية، افتتاح 30 فرعاً، فى عدة محافظات خلال العام الجارى، وبتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، بحسب ما كشف عنه عدنان خوراكيوالا، رئيس الشركة الهندية.

أضاف عدنان لـ«المال»، على هامش المؤتمر السنوى الثالث الذى نظمته شركة «جلوبال تريد ماترز» تحت شعار «التنافسية العالمية لسفراء دول العالم بمصر لعام 2018»، أن الشركة تفتتح 10 أكشاك جديدة بخطوط مترو أنفاق القاهرة خلال 10 أيام للوصول بإجمالى أعدادها إلى 40 فرعاً.

لفت إلى أن هناك خطة لافتتاح أكشاك جديدة وفق توسعات مترو الأنفاق، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الوصول لأكبر عدد من الأشخاص، وتكلفة افتتاح الكشك الواحد بمترو الأنفاق بين 50 إلى 70 ألف جنيه.

قال إنه نقل بعض خطوط الإنتاج إلى المصنع الجديد، الذى تقوم الشركة بإنشاءه فى مدينة السادات، مشيراً إلى أنها فى مرحلة التجهيز حالياً، ومن المقرر أن يعمل بكامل طاقاته الإنتاجية آواخر 2019.

أوضح أن المصنع الجديد يتضمن 7 إلى 8 خطوط إنتاج، ومساحته 19 ألف متر.

كان خوراكيوالا قد قال فى تصريحات سابقة، أن عدد الفروع حاليًا يبلغ 83 فرعًا بجانب 31 «كشك صغير»، افتتاحها بالتعاقد مع شباب الخريجين، موضحاً أن أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المحلية تتمثل فى ارتفاع عدد السكان وتوفر الأيدى العاملة وخصوبة الأراضى الزراعية، والبنية التحتية، التى تساهم فى توصيل السلع للأماكن النائية بسهولة، وتوفر المياه، والغاز الطبيعى، علاوة على الموقع الجغرافى المتميز، وسهولة تصدير المنتجات للدول الأخرى عبر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتلك الدول.