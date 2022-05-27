«مونتي فاينانس» تعزز خطط نموها الإقليمية من خلال حلول التكنولوجيا المالية

كشفت شركة “مونتي فاينانس Monty Finance التكنولوجية، عن عزمها تكثيف خططها التوسعية على مستوى العالم.

وقالت الشركة، في بيان وصل “المال” إن الخطة تتضمن طرح حلول التكنولوجيا المالية المتطورة في الشرق الأوسط. وستسجل الشركة حضورا مميزاً لها في معرض “سيمليس ميدل إيست”، لاتخاذه منصة للتواصل مع الشركات الراغبة في تحويل خدماتها، والاستفادة من خدمات المعاملات الرقمية. وسيقام الحدث السنوي يومي 31 مايو و 1 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد برونو مارتورانو، الرئيس التنفيذي في “مونتي فاينانس” أن الإمارات تعد سوقاً ممتازة من حيث توفير منصة مثالية لنا من أجل تسريع توسعنا عالمياً. وتتمتع الدولة بوجود قطاع تكنولوجي قوي يدعم الابتكارات، مما يجعل منها الوجهة الأفضل للتعاون مع الشركاء المحتملين، وسيساعدنا ذلك في تحقيق خططنا للنمو”.

وأوضح مارتورانو أنه على الرغم من كون الإمارات أحد الأسواق الأكثر تقدمًا في المنطقة في مجال الخدمات المالية، لا يزال 54% من سكانها العاملين لا يتعاملون مع البنوك، وفق تقرير صدر مؤخرًا عن اتحاد التكنولوجيا المالية.

وأضاف: “يعني هذا الوضع وجود فرصة رائعة لمجموعة حلول التكنولوجيا المالية لدينا. وبشكل عام، ينمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط بسرعة بمعدل نمو سنوي قدره 30%، وهناك العديد من الشركات خارج الصناعة المالية تتطلع أيضًا للاستفادة من الخدمات الرقمية. لذا .. نرى أن هذا الوقت يعد الأنسب لتبني الحلول الرقمية عبر مختلف القطاعات، بينما تأتي المدفوعات والخدمات المصرفية في الطليعة”.

وتمثل الإمارات نقطة الإنطلاق لمنصة “ماي بونتي” MyMonty من قبل مجموعة “مونتي” Monty Group.

وتقدم المنصة خدمات مصرفية مبتكرة تتيح لأي شخص إرسال أو استلام أو طلب الأموال في خطوات قليلة، مع الاستمتاع بتجربة سلسلة، إلى جانب الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الأساسية. وعند اعتماد الشركات على هذه المنصة، يمكنهم اتخاذها شريكاً موثوقاً لإرشادهم خلال عملية التحول الرقمي، عبر استخدام الأدوات والحلول المناسبة التي طورها خبراء قطاع التكنولوجيا المالية.

وأوضح شارل متى، نائب الرئيس لمنصة “ماي مونتي” MontyPay: “ستتمكن البنوك من إطلاق منصاتها الإلكترونية عند التعامل معنا، بينما تتمكن الشركات من إدارة أعمال التكنولوجيا المالية الخاصة بها، إلى جانب تلبية احتياجات عملائها، وتحقيق مستويات من القيم الجديدة غير المسبوقة.

ويعزى الفضل في ذلك إلى قدرتنا على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والمرنة التي تتناسب مع أي نموذج للشراكات المتعددة، كما نسعى باستمرار لتمكين العملاء والبنوك والشركات والتجار للاستفادة من تقنيات العصر الجديد”.

وسيكون معرض “سيمليس ميدل إيست” فرصة سانحة لشركة “مونتي فاينانس” للإعلان عن تفاصيل الحلّ الجديد “مونتي باي”.

من جهته، قال نويل مخيبر، مدير عام منصة “مونتي باي”: “لقد أصبح نظام بوابة الدفع الإلكترونية العالمي متاحاً الآن في المملكة المتحدة أوروبا ولبنان والأردن والبحرين ونيجيريا وإندونيسيا وسنغافورة. ويوفر نظامًا سريع الدمج، إضافة إلى كونه منصة ذكية وآمنة لتحصيل المدفوعات بسهولة وأمان”.

وأضاف: “عند تصميم هذا الحل، كانت تجربة المستخدم محط اهتمامنا، وسيمّكن النظام الشركات من تنمية أعمالها وتوسيع نطاق انتشارها عبر تطبيق الهاتف المحمول المخصص الذي يوفر لوحة معلومات وتقارير لتسهيل عملية التتبع والمراقبة “.

ويبدي فريق الإدارة في “مونتي فاينانس” ثقته التامة إزاء القدرات الكامنة في منصة “ماي مونتي” والتطبيق الجديد “مونتي باي”، الأمر الذي يعزز فرصها لتحقيق المزيد من الازدهار في المنطقة، ويعود ذلك إلى أن انتشار الهواتف الذكية يعد من أعلى المعدلات في العالم بنسبة 91%، ويسعى الإطار التنظيمي بقوة إلى اتخاذ تدابير تمكن السوق من التحول إلى اقتصاد يبتعد عن التعاملات النقدية التقليدية.