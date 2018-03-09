موناكو يفوز على ستراسبورج 3-1 في الدوري الفرنسي

وكالات:حقق نادي موناكو فوزا غاليا خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف على نادي ستراسبورج في مستهل مباريات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الفرنسي.بدأ موناكو المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف مبكر حمل توقيع ستيفن يوفيتيتش في الدقيقة (5)، ونجح أصحاب الأرض في التعادل في الدقيقة (19) عن طريق باهوكين،

وكالات:

حقق نادي موناكو فوزا غاليا خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف على نادي ستراسبورج في مستهل مباريات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الفرنسي.





بدأ موناكو المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف مبكر حمل توقيع ستيفن يوفيتيتش في الدقيقة (5)، ونجح أصحاب الأرض في التعادل في الدقيقة (19) عن طريق باهوكين، غير أن موناكو عاود التقدم بعد دقيقتين عن طريق رونى لوبيز، ثم سجل فابينهو الهدف الثالث في الدقيقة (41).

ولم يشهد الشوط الثاني أي جديد ليقتنص موناكو نقاط المباراة الثلاث.

بهذه النتيجة، يرفع موناكو رصيده إلى (63) نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند (31) نقطة في المركز الخامس عشر.