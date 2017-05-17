موناكو بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 17 عامًا

وكالاتتُوِّج موناكو، بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2000، والثامنة في تاريخه، عقب فوز على ضيفه سانت إيتيان (2-0) في مباراة مؤجلة، على ملعب لويس الثاني، مساء اليوم الأربعاء.ورفع موناكو، رصيده لـ92 نقطة (من الفوز في 29 مباراة، والتعادل بـ5 مباريات، والخسارة في 3 لقاءات)، مق



وكالات

تُوِّج موناكو، بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ عام 2000، والثامنة في تاريخه، عقب فوز على ضيفه سانت إيتيان (2-0) في مباراة مؤجلة، على ملعب لويس الثاني، مساء اليوم الأربعاء.

ورفع موناكو، رصيده لـ92 نقطة (من الفوز في 29 مباراة، والتعادل بـ5 مباريات، والخسارة في 3 لقاءات)، مقابل 86 لباريس سان جيرمان، قبل جولة على نهاية البطولة.

أحرز هدفي موناكو، المتألق الشاب كيليان مبابي في الدقيقة 19 من المباراة، وفالير جيرمان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).

وكسر موناكو، الذي أصبح أول فريق يسجل في 31 مباراة بالدوري الفرنسي على التوالي (رقم قياسي)، هيمنة باريس سان جيرمان على اللقب، آخر 4 مواسم.



وقدم موناكو، موسمًا استثنائيًا بالوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر على يد يوفنتوس، ثم الوصول إلى نهائي كأس الرابطة قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان، كما ودَّع كأس فرنسا من نصف النهائي.

سيطر موناكو، تمامًا على الشوط الأول، واستحوذ نتيجة وأداء على مجريات اللقب، واستطاع أن ينهيه لصالحه بهدف نظيف، ولم يستطع سانت إيتيان، الصمود أمام هجوم موناكو، إلا 19 دقيقة عندما سجل أصحاب الأرض، هدفهم الأول عن طريق كيليان مبابي.

ومرر راداميل فالكاو، تمريرة رائعة بين مدافعي سانتيا إتيان، لينفرد مبابي، ويمر من الحارس ويضع الكرة في الشباك، وواصل موناكو، سيطرته في الشوط الثاني، وسط استسلام من جانب لاعبي سانت إيتيان، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، نجح موناكو في تسجيل الهدف الثاني عن طريق فالير جيرمان في الدقيقة (90+3).