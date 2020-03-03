«مولانا آزاد الثقافى الهندى»: 100 منحة دراسية سنوياً للمصريين العاملين بالحكومة

قال الدكتور لياقات على ، رئيس مركز «مولانا آزاد الثقافى الهندى» ، إنه يتم تقديم 100 منحة سنوياً للمصريين الذين يعملون في القطاعات الحكومية المختلفة ، موضحاً أن المنحة هى عبارة عن تدريب للدراسة بالهند يبدأ من مدة أسبوعين وقد يستمر لمدة عام أو أكثر حسب التخصص الذى تتم دراسته ، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن برنامج “أيتك” وهو تدريب قصير الأجل.

برنامج أيتيك

وتم إطلاق برنامج التعاون الفنى والاقتصادي الهندى “أيتيك”، يوم 15 سبتمبر 1964، ويعد نموذجاَ ساطعاً للشراكة بين دول الجنوب-جنوب في مجال بناء القدرات.

وأضاف «على» لـ«المال» ، أن هناك منحاً أخرى يتم توفيرها عبر برنامج المنح الأفريقية بعدد 27 منحة سنوية للطلبة المصريين لدراسة دورات في الهند ، موضحاً أنها متاحة في مستويات ماقبل التخرج وبعد التخرج ومستوي الدكتوراه ، وذكر أن الحكومة الهندية تمول جميع التكاليف الخاصة بتلك المنح.

ولفت إلى أن «مولانا آزاد الثقافى الهندى» لديه أنواع مختلفة من الأنشطة لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والهند ، موضحاً أن من أبرز تلك الأنشطة دورات تعليم اللغتين الهندية والأردو واليوجا ؛ لاسيما في ظل زيادة عدد المشاركين بها سنوياً.

ونوه أن هناك مدرسة واحدة أو مدرستين من مصر تقوم بزيارة إلى المركز بمعدل كل شهر تقريباً ، موضحاً أنه يتم خلال تلك الزيارة توفير لمحات مختلفة عن الثقافة الهندية لهم ، كما ينظم المركز أنشطة بالجامعات والمدارس التي يطلق عليها “اليوم الثقافي الهندي”.

جاء ذلك في تصريحات علي هامش فعاليات الندوة التي نظمتها سفارة الهند بالقاهرة أمس الإثنين ، مع بدء انطلاق مهرجان «الهند على ضفاف النيل» فى 4 محافظات للسنة السابعة على التوالى هى القاهرة والفيوم والإسكندرية وبورسعيد.

وكان الدكتور لياقات على ، قد قال في كلمته بفعاليات الندوة ، إن المركز نظم 150 فعالية على مدار العام الماضى بخلاف دورات تعليم اليوجا واللغة الهندية .

وأشار أن مسابقة لمحات من الهند التى تم تنظيمها مؤخراً ودخلت هذا العام دورتها الـ25 شهدت مشاركة 16 ألف طالب وطالبة من الطلاب المصريين في المدارس المختلفة ولفت إلى أن المركز لديه اتفاقية مع وزارة الثقافة .

وقال إن يوم الخميس الثاني من كل شهر يتم عرض فيلم هندي بمسرح الهناجر .

وكان قد تم إنشاء مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية في القاهرة عام 1992 بهدف تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين من خلال تفعيل برنامج التبادل الثقافى ، بالإضافة إلى نشر الثقافة الهندية من خلال تنظيم دورات اللغة الهندية ولغة الأوردو ودورات اليوجا وعرض الأفلام الهندية.

ومولانا أبو الكلام آزاد (1888-1958)، هو عالم مرموق وتربوي و كان أول وزير للتعليم في الهند، وهو مؤسس وأول رئيس للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية ، وإلى جانب المهاتما غاندى وبانديت جواهرلال نهرو، ناضل مولانا آزاد من أجل حرية الهند ، كما يعد رمزاً للتعددية والمبادئ العلمانية للهند.

