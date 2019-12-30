موكب عالمي لنقل 22 مومياء من التحرير لمتحف الحضارة عبر عجلات حربية وخيول

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة إنه سيتم تنظيم موكب عالمي لنقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط في حدث سيشهده العالم لأول مرة

وأضاف وزير الآثار في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أنه تم نقاش ذلك مع الرئيس في اجتماع لمدة 6 ساعات.

وأوضح أنه أطلع الرئيس على المشاريع التى سيتم افتتاحها خلال العام الجديد حيث سيتم افتتاح متاحف الغردقة والبارون والمعبد اليهودي وقصر محمد على .

وتابع : الموكب العالمي سيكون خلال ثلاثة أشهر، وسوف يتم تصنيع عجلات حربية وتصميم أزياء فرعونية وخيول كما سترفع كفاءة المنطقة بالكامل بين التحرير والفسطاط ومدخل ومخارج الطرق وسيكون عالميا من خلال موكب مهيب.