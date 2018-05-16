موكب احتفالي في بورسعيد احتفاء بحلول شهر رمضان

أمانى العزازي استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الموكب الاحتفالي الذي نظمته المحافظة، بمناسبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بنهاية الموكب أمام المسجد العباسي.وتقدم محافظ بورسعيد، بالتهنئة لجموع مواطني المحافظة بمناسبة قدوم الشهر الكريم، داعيا الله أن يمن علينا ب

أمانى العزازي

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الموكب الاحتفالي الذي نظمته المحافظة، بمناسبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بنهاية الموكب أمام المسجد العباسي.

وتقدم محافظ بورسعيد، بالتهنئة لجموع مواطني المحافظة بمناسبة قدوم الشهر الكريم، داعيا الله أن يمن علينا بالخير والبركات ويتقبل الصيام والعبادات في هذا الشهر، مقدما الشكر لقيادات الطرق الصوفية على مشاركتها بالاحتفالية.

وانطلق الموكب من أمام مسجد مريم الكائن بحي المناخ مرورًا بشارع الثلاثيني حتى وصل إلى أمام المسجد العباسي بحي العرب، بمشاركة الطرق الصوفية وعدد من المديريات منها فرق مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والمدارس الخاصة ، فضلا عن مشاركة مديرية الأمن من خلال وحدات رمزية من إدارة المرور ،