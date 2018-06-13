موقف حسام حسن من الاستمرار مع المصري

وكالات: أكد حسام حسن، المدير الفني للكرة بنادي المصري، استمراره مع النادي «رغم صعوبة الظروف»، مشيرا إلى أن الجهاز طلب من مجلس الإدارة 5 لاعبين منذ نهاية الموسم الماضي ولم يتم التعاقد مع أي منهم، كما أن الفريق يواجه أزمة عدم تحديد إقامة معسكر إعداد داخلي وخارجي. وقال «حسن&raq

وكالات:





أكد حسام حسن، المدير الفني للكرة بنادي المصري، استمراره مع النادي «رغم صعوبة الظروف»، مشيرا إلى أن الجهاز طلب من مجلس الإدارة 5 لاعبين منذ نهاية الموسم الماضي ولم يتم التعاقد مع أي منهم، كما أن الفريق يواجه أزمة عدم تحديد إقامة معسكر إعداد داخلي وخارجي.

وقال «حسن»، في مؤتمر الصحفي طارئ، الثلاثاء، إن الأزمات التي تواجه الفريق أيضا هي أن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم «القسط الرابع الأخير» من الموسم الماضي، ولم يحصلوا على مقدمات عقود الموسم الجديد.

وأشار إلى أن «طموحات الجماهير يجب أن تتناسب مع إمكانات الفريق والصعوبات التي واجهته خاصة بفترة الإعداد، فالبطولات تحتاج لدعم الفريق باللاعبين الذين يطلبهم الجهاز الفني وإعطاء اللاعبين مستحقاتهم، ومعسكرات على مستوى عالي».

من جانبه، علق على الطرابيلي، أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، أن جميع المشاكل المادية سيتم حلها في حالة الوصول إلى تعاقد بمبلغ مالي كبير مع الشركة الراعية، وأن تأخر الوصول لاتفاق مع الشركة يرجع إلى انشغالها مع المنتخب.