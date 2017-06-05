موقف النايل سات من القنوات القطرية بعد قطع العلاقات

محمد فتحى أكد أشرف الاسكندرانى، رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عدم وجود أي تعاقدات تجارية مبرمة مع الجانب القطرى لبث قنواته المفتوحة على النايل سات. وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن بث القنوات القطرية الحالية على…

محمد فتحى

أكد أشرف الاسكندرانى، رئيس القطاع التجارى بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” عدم وجود أي تعاقدات تجارية مبرمة مع الجانب القطرى لبث قنواته المفتوحة على النايل سات.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن بث القنوات القطرية الحالية على النايل سات سواء الجزيرة أو القناة القطرية وغيرهم يرجع إلى أن تلك القنوات تقع على نفس الموقع المدارى للقمر الصناعي المصري، وبالتالى يتم التقاط شارة البث تلقائيا على النايل سات.

أما فيما يتعلق بالقنوات المشفرة “beIN Sports” أكد عدم وجود تعليمات بشأنها حتى الآن، مشيرا إلى أن العقود التجارية لا يمكن فسخها إلا بحكم محكمة.

وحاولت “المال” الاتصال بعبد الفتاح حسن، عضو مجلس إدارة شركة “CNE” المسئولة عن التشفير في مصر، للوقوف على وضعية قنوات “beIN Sports” المشفرة فى مصر وما إذا كان هناك اتجاه لوقف بثها أم لا، لكنه لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية المتكررة.

وأعلنت الخارجية المصرية فى بيان صادر عن الوزارة فجر اليوم، عن قطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب ممارساتها فى دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.

وحول قانونية اتخاذ قرارات وقف بث القنوات التى تذاع على القمر الصناعى المصرى، قال المهندس محمد سرى، رئيس القطاع الفضائى السابق بالشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” إن عقود بث أى قناة غالبا ما تحتوى على شروط معينة تلتزم بها القناة وإلا يكون من حق الشركة فسخ التعاقد بدون مسائلة قانونية، مؤكدا أن العقود التجارية لها قواعد قانونية تحكمها، إلا إذا كان هناك قرارا سياسيا بوقف البث، وفى هذه الحالة تلتزم إدارة القمر الصناعى بذلك.

وأكد أنه لا يعلم وضع القنوات القطرية التى تبث فى مصر حاليا ووضعية العقود التجارية بين الجانبين المصرى والقطرى.

الجدير بالذكر أن قرار قطع العلاقات – وفقا لبيان الخارجية – جاء فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

وتابع البيان: “كما تعلن جمهورية مصر العربية عن غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومى المصرى، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة”.

