الحكومة: متابعة على مدار اليوم لموقف المصانع وإيجاد حلول لأي مشكلات تواجه أصحابها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل الوزير الاجتماع، بالإشارة لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعي التجارة والصناعة.

وأوضح أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التي من الممكن أن تواجهها سعيًا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أي عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وتطرق الوزير إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكي، وأكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية.

وأشار الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على أرض الواقع على أي تحديات، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

وأضاف المهندس أحمد سمير، أنه تم إعداد دراسة وتقييم لأثر دعم الصادرات، مؤكداً فى هذا الشأن على الاستمرار في صرف مستحقات المصدرين، بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، ويدعم قطاع الصناعة.

وأكد جهود التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وما يتم عقده من لقاءات واجتماعات فى هذا الصدد، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي.