موقف اللجنة اﻷوليمبية من حل مجلس الزمالك

علي المصري أكد المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، أن أي ناد يدعو لمجلس إدارة، على حسب الطريقة المنصوص عليها بلائحة النادي، وفي حال مخالفة ذلك لا يُعتد باجتماع مجلس الإدارة. وأضاف أن اللجنة الأوليمبية خاطبت الزمالك لعقد مجلس…

علي المصري





أكد المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، أن أي ناد يدعو لمجلس إدارة، على حسب الطريقة المنصوص عليها بلائحة النادي، وفي حال مخالفة ذلك لا يُعتد باجتماع مجلس الإدارة.

وأضاف أن اللجنة الأوليمبية خاطبت الزمالك لعقد مجلس إدارة. وتابع: “مرتضى منصور وأمين الصندوق يملكون الحق في توقيع العقود والشيكات، لكن بعدها يجب أن تُعرض على مجلس الإدارة”.

وقال: “في حال عدم عقد مجلس إدارة سيجتمع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، وستتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن المجلس ولم ينص القانون على حل مجلس الإدارة سيتم حله بكل تأكيد وفورًا”.