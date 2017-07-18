موقف الأعلى للإعلام من تدخل الخارجية الفرنسية لحل أزمة إبسوس

محمد فتحىقال الناطق الرسمى باسم وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، ردًّا على سؤال أحد الصحفيين فى مؤتمر صحفى، أمس، بخصوص أزمة شركة إبسوس للأبحاث التسويقية فى مصر، إن السفارة الفرنسية بالقاهرة تدخلت لاستئناف عمل الشركة في مصر ودعم إجراءاتها وتصويب المسائل التي تعترض عليها الحكومة بعدما تم إبلا

محمد فتحى

قال الناطق الرسمى باسم وزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، ردًّا على سؤال أحد الصحفيين فى مؤتمر صحفى، أمس، بخصوص أزمة شركة إبسوس للأبحاث التسويقية فى مصر، إن السفارة الفرنسية بالقاهرة تدخلت لاستئناف عمل الشركة في مصر ودعم إجراءاتها وتصويب المسائل التي تعترض عليها الحكومة بعدما تم إبلاغها بقرارات السلطات المصرية بوقف تقارير نسب المشاهدة فى مصر، التى يجريها مُعد إبسوس للأبحاث فى القاهرة.





وأكد مصدر بالمجلس الأعلى للإعلام أن المجلس لا علاقة له بقرار وزارة القوى العاملة بغلق مكتب “إبسوس” فى مصر، مشيرًا إلى أن القرار جاء لأسباب متعلقة بالسلامة المهنية، ولا علاقة له باستطلاعات الرأى.

وأضاف المصدر، لـ”المال”، أن المجلس لا يعترض على عمل “إبسوس” فى السوق المصرية، وأن هدفه من وضع معايير خاصة بنسب المشاهدة فى مصر، ضمان شفافية عمليات قياس الرأى بشكل عام وليس المتعلقة بشركة إبسوس فقط، ولا سيما أن المجلس يدرس حاليًّا تأسيس شركة وطنية لبحوث الرأى، مشيرًا إلى أن تعدد الشركات يصب فى صالح الصناعة.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يوم 21 يونيو الماضى قرارًا بوقف استطلاعات الرأى التى تُجريها الشركات أو الهيئات الخاصة لبحوث المشاهدة والاستماع والانتشار، عقب تلقيه عدة شكاوى من قنوات فضائية على رأسها «ON TV» و«المحور» و«CBC» ضد شركة “إبسوس” للبحوث التسويقية بعد صدور تقريرها عن نسب المشاهدة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والذى كشف عن تصدر قناة «MBC مصر» قائمة الأعلى مشاهدة، متهمين الشركة بالتضليل والتلاعب في التقارير.

وأكد المجلس وقتها أن هذا القرار مستمر لحين إصداره معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأى العام، حتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعى العدالة والموضوعية وتطبيق القانون.

ودعا المجلس الشركات العاملة فى هذا المجال لتوفيق أوضاعها، وعدم الإعلان عن أى نتائج لاستطلاعات تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس، الذى شكّل لجنة من أعضائه وخبراء فى بحوث الرأى العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة.

ضمت اللجنة المسئولة عن وضع تلك المعايير فى عضويتها كلا من عبد الفتاح الجبالى وكيل أول المجلس الأعلى للإعلام، ومحمد العمرى وكيل المجلس، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة، والدكتورة سوزان القلينى، أعضاء المجلس، والدكتور حسين أمين، ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثل عن للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وتنص المادة الرابعة من قانون الصحافة والإعلام، على حق المجلس فى منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التى يضعها.