موقف أسعار الذهب اليوم في مصر من قرارات المركزي حول سعر الفائدة؟

يترقب المتعاملون والمستثمرون اجتماع البنك المركزي المصري اليوم وقراراته حول سعر الفائدة، وهو ما سيكون له تأثير على أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022 بشكل قوي في ظل استقراره عند مستويات امس فيما يحبس الجميع انفاسه انتظارا للقرارات.

وترصد المال في التقرير التالي سيناريوهات تأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بقرارات البنك المركزي :-

قال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، للمال ، انه حال زيادة سعر الفائدة اليوم فأن ذلك سيكون له تأثير سلبي على الذهب حيث سيتجه البعض للبيع للاستثمار في الجنية وخوفا من مزيد لتراجع الذهب حيث ان رفع سعر الفائدة قد يساهم في تراجع سعر الدولار امام الجنية.

سعر الذهب

واضاف نجيب ان تثبيت سعر الفائده سيساعد في زيادة سعر الذهب اليوم بالسوق المحلية وسيلجأ البعض للشراء وهو ما يرفع الطلب علي المعدن الأصفر ويساهم في قفزة جديدة في السعر بسوق الصاغة خلال تعاملات الاسبوع.

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1060 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات امس ، غير متضمنة المصنعية ، ولازال الطلب على المعدن الاصفر متدني محليا بعد تسجيله مستويات متدنية عقب هبوط سعر الدولار امام الجنية.

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 حيث استقر عند نفس مستوياته في اخر ايام الاسبوع امس السبت علي ثبات في المستوي الآن ليسجل 1215 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1060 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرار بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1060 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ثباتا ليبلغ 910 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8480 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما استقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند نحو 37665 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1818 دولارًا.