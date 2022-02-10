استثمار

موقع The Travel: مصر من أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية

تحت عنوان "أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية" اختار موقع The Travel أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصرى ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.…

دعاء محمود 6:32 م, الخميس, 10 فبراير 22 6:32 م, الخميس, 10 فبراير 22

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تحت عنوان “أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية” اختار موقع The Travel أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحي المصرى ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتي تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحي التي يمكن زيارتها والاستمتاع بها.

وأوضح الموقع أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التي تميزها عن أي مكان آخر بالعالم، كما ألقى الضوء على أهرامات الجيزة العريقة، التي منها الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، والتي تجذب الملايين من السائحين الذين يأتون كل عام لزيارتها ومعرفة المزيد عنها.

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كما أوضح أنه يوجد بمصر العديد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى منها واحة سيوة، ووادي الملوك، ومعبدي أبو سمبل.

وتضمنت هذه القائمة دول اليونان، ألمانيا، موريشيوس، إيطاليا، النمسا، مصر، كينيا، فنلندا، كوستاريكا، مونتينيجرو.

جدير بالذكر أن صحيفة Daily Telegraph صنفت مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، كما اختار موقع السفر Tripadvisor مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، ومدينة القاهرة ضمن أهـم 10 وجهات استطاعت تحقيق أكبر زيادة سنوية.

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بقلم دعاء محمود

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