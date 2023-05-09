موقع «Focus on Travel News FTN» يسلط الضوء على أسباب اختيار السائحين لمصر

سلط موقع ” Focus on Travel News FTN” “فوكاس أون ترافيل نيوز”، الضوء في تقرير له على أهم الأسباب التي تجعل السائح يحرص على اختيار المقصد السياحي المصري ضمن المقاصد السياحية التي يخطط للسفر إليها.

وقد بدأ التقرير بالتأكيد على أن مصر دولة ذات تاريخ وثقافة وجمال رائع بما تمتلكه من كنوز أثرية وحضارة عريقة ومعالم سياحية فريدة، كما تُقدم لضيوفها رحلة لا تُنسى عبر الزمن تلهمهم بعجائب الحضارة المصرية القديمة وتأسرهم بالحياة المعاصرة وكرم الضيافة.

وعن أهم الأسباب لإضافة مصر إلى قائمة المقاصد السياحية التي ينوى السائح زيارتها، أوضح التقرير أن مصر موطن للعديد من المعالم الأكثر شهرة في العالم التي يمتد تاريخها لآلاف السنين ولا تزال تدهش الزائرين بعظمتها وشموخها وغموضها، مشيرًا إلى الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجابب الدنيا السبع القديمة، وتمثال أبو الهول الذى يعد معلمًا يجب رؤيته في مصر، بالإضافة إلى المعابد ووادي الملوك بالأقصر وما يحويه من مقابر مزينة بأعمال فنية أدهشت العالم.

ووصف التقرير مصر بأرض التاريخ القديم والثقافة استطاعت الحفاظ على ثروتها الأثرية لقرون وأنه يمكن للزائرين استكشاف العديد منها داخل المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة في جميع أرجائها والتعرف على حضارتها العريقة من خلال زيارة متاحفها، منوها عن المتحف المصري بالتحرير باعتباره من أشهر المتاحف في العالم، حيث يضم مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بما في ذلك القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون.

وأوضح أن المواقع الأخرى التي تستحق الزيارة تشمل معابد الكرنك والأقصر ومعبدي أبو سمبل ومعبد فيلة حيث تُقدم لمحة عن الحضارة والثقافة الغنية لمصر القديمة.

كما أشار التقرير أن مصر أرض ذات طبيعة خلابة حيث يٌكون نهر النيل والأراضي المحيطة به مناظر طبيعية خلابة وتجارب لا تُنسى حيث يمكن للزائرين مشاهدة جمال الصحراء والمساحات الخضراء على ضفاف نهر النيل من خلال القيام برحلة نيلية، علاوة على الاستمتاع بكرم ضيافة الشعب المصري.

وأبرز التقرير أيضاً ما تمتلكه مصر من أماكن وثقافة نابضة بالحياة تعكس تاريخها الطويل، كما تتسم بالدفء والترحيب حيث يمكن للزائرين معايشة تجربة كرم ودفء الشعب المصري من خلال تناول المأكولات التي يتميز بها المطبخ المصري والاستماع إلى الموسيقى المصرية الشرقية والتعرف على عادات وتقاليد المجتمع المصري.

واختُتم التقرير بالتأكيد على أن مصر دولة تُقدم للزائرين تجربة سياحية فريدة لا تُنسى سواء ما يتعلق بالتاريخ القديم أو المناظر الطبيعية الخلابة أو التنوع الثقافي، فإن مصر لديها ما تقدمه للجميع، مما يجعلها مكانًا رائعًا للزيارة.