موقع CNN Travel: مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية التي تستحق الزيارة خلال 2023

تحت عنوان “أين تسافر في عام 2023: أفضل المقاصد السياحية للزيارة” أبرز موقع CNN Travel “سى إن إن ترافيل” الأمريكي قائمة بأفضل المقاصد السياحية التي تستحق الزيارة خلال عام 2023، حيث سلّط الضوء على مصر، وخاصة مدينة القاهرة كواحدة ضمن هذه المقاصد السياحية المتميزة.

وأشار التقرير إلى المتحف المصري الكبير الذى يعتبر أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة هى الحضارة المصرية العريقة، والذي يضم المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى القطع الأثرية الفريدة التي سيتم عرضها به، كما تحدّث عن المتحف المصري بالتحرير وما يحويه من كنوز أثرية رائعة.

وأوضح التقرير أيضًا أنه بالرغم من أن أهرامات الجيزة تمثل أهم عنصر لجذب السائحين، فإن مدينة القاهرة تزخر بالعديد من المقومات والأماكن السياحية والأثرية، التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارتها، مشيرًا إلى القاهرة التاريخية التى يوجد بها إحدى أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية في العالم، ونوّه بجامع الأزهر كأحد المعالم الإسلامية المهمة التي تستحق الزيارة.

كما نوه التقرير بما تتمتع به مدينة القاهرة من الأماكن الأثرية القبطية المهمة والمتميزة مثل الكنيسة المعلَّقة.

وأشار التقرير إلى حديقة الأزهر وما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وتصميم مستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، ونوه بحي الزمالك الراقي الذي يقع على جزيرة في نهر النيل بما يحتويه من مطاعم وفنادق فاخرة ومتميزة وبازارات.