يتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي، خلال الساعات القادمة.

ومن المنتظر أن تفتح التعليم خلال الساعات القادمة الحصول علي نتيجة الثالث الثانوي 2023، علمي وأدبي إلكترونيا.

وذلك عقب اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم نتجية الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي

وتقدم الوزير مساء اليوم، بالتهاني لطلاب الثانوية العامة 2023، الناجحين في الامتحانات، تمهيدا لاعلان قائمة الأوائل .

ومن المرتقب ان يعلن الوزير خلال الساعات القادمة قائمة الأوائل ومن ثم أتاحة نتيجة الثانوية العامة 2023.

وستقوم وزارة التربية والتعليم باتاحة نتيجة الثالث الثانوي العامة 2023، علمي وادبي إلكترونيا عبر موقعها الرسمي.

رابط نتيجة الثالث الثانوي 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبية، بالاسم ورقم الجلوس.

ويمكن لطلاب الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي، الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي :https://moe.gov.eg/

مؤشرات نتيجة الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي

واعلنت وزارة التربية والتعليم على مدار الايام الماضية مؤشرات نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي 2023، في كافة المواد الدراسية علمي وأدبي.

وبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%، واللغة الاجنبية الثانية 91%، والفيزياء 91%، والجغرافيا 91.6%.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات التاريخ 90.2%، والكيمياء 88.9%، وعلم النفس 93.9%، والرياصيات التطبيقية 88.5%.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الجيولوجيا 91.1%، واللغة الأجنبية الأولي 91.3%، والفلسفة 91.9%.

كما بلغت نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة في مادة الرياضيات البحتة 89.7%، والأحياء 90.6%.

الثانوية العامة 2023

يذكر ان عدد طلاب الثانوية العامة 2023، قد بلغ هذا العام 783 الف و 25 طالب، منهم 276 الف و 211 طالب بالشعبة الأدبية، و 391 الف و 671 طالب بشعبة علمي علوم، بالاضافة إلى 98 الف طالب بشعبة علمي رياضيات.

وكانت وزارة التعليم قد اوضحت في وقت سابق أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة، كاملةً سواء مقالية أو إلكترونية بعيداً عن العنصر البشري.

حيث يتم تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقالية، من خلال التصحيح الإلكتروني عن طريق نظام «rubrics».

واشارت الوزارة الي انه سيتم عمل مسح ضوئي «scan» لصورة ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

ونوهت التعليم إلى أنه سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني.

بالإضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء، وإجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني.

اما بالنسبة لتصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، فسيتم تصحيحها من خلال نظام التصحيح الإلكتروني.