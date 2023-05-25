موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

يحرص عدد كبير على متابعة رابط موقع وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء امتحانات نهاية الترم الثاني في أغلب المراحل الدراسية المختلفة، لمعرفة نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس، المتمثلة في الابتدائي، الإعدادي والثانوي، بعد ظهورها وإعلانها رسميًا.

وتستعرض بوابة “المال نيوز” في هذا التقرير رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2023.

موقع وزارة التربية والتعليم.

وأدى طلاب سنوات النقل في مرحلة التعليم الأساسي امتحانات نهاية الفصل الدراسي خلال الفترة من يوم 6 مايو إلى 10 مايو، بينما بدأت جميع امتحانات الصف السادس الابتدائي من يوم الخميس 11 مايو وحتى الثلاثاء 11 مايو 2023، والثالث الإعدادي من يوم السبت 13 مايو إلى يوم الثلاثاء 23 في الشهر ذاته، وجميعهم يقومون بالبحث عن موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لمعرفة نتائج الامتحانات برقم الجلوس لعام 2023 بكافة المحافظات وذلك بمجرد اعتمادها وإعلانها.

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 من خلال رقم الجلوس وأيضا بالرقم القومي أو تكون بالاسم فقط، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم المصرية عنها واعتمادها لكافة المحافظات للسنوات التالية:

نتيجة “الصف الرابع الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف الخامس الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف السادس الابتدائي” 2023.

نتيجة “الصف الأول الإعدادي” 2023.

نتيجة “الصف الثاني الإعدادي” 2023.

نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” 2023.

موعد ظهور نتيجة الترم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر بما يتعلق بميعاد ظهور نتيجة الترم الثاني لعام 2023 للصف الرابع، الصف الخامس، الصف السادس الابتدائي، والأول، الصفين الثاني والثالث الإعدادي، أنها سوف تكون موحدة على نطاق جميع الإدارات التعليمية المختلفة بكل محافظة وتكون على حدة.

وأشارت الوزارة إلى أن ميعاد نتائج الامتحانات الترم الثاني سيكون بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ومن رصد الدرجات، للصفوف وجميع مراحل التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم القومي

لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 بالرقم القومي بنتيجة الترم الثاني محافظة القاهرة من خلال الرابط التالي مع الإدخال لجميع البيانات التالية:

الدخول على هذا الرابط من خلال الرابط التالي

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages



ثم ادخل الرقم القومي.

واختر المرحلة الدراسية.

واختر الصف الدراسي.

اختر العام الدراسي.

اختر الفصل الدراسي.

واضغط على قائمة عرض النتيجة.