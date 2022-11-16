موقع عالمي يختار حملة «اقتصادية قناة السويس» الترويجية ضمن الأفضل إعلانيا

اختار موقع adsofthewold.com العالمي، الحملة الترويجية الدولية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أفضل الحملات الإعلانية التي تروج للمؤسسات والكيانات الدولية، والتي نفذتها شركة سينرجي إحدى شركات مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتم إطلاق الحملة الدولية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 تحت شعار وجهة الاستثمار الأخضر ( Green Fuel Ready ) لاستعراض مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال مشروعات الوقود الأخضر ، وأسهمت الحملة في استعراض الموانئ والمناطق الصناعية وميزة التكامل بينهم ومدى القدرة التي تملكها المنطقة للعبور نحو المستقبل الأخضر.

وأسهمت المشاهد الحية المصورة من داخل المنشآت الصناعية في التأكيد على التنوع الصناعي الذي تملكه اقتصادية قناة السويس، إضافة إلى المشاهد الحية من الموانئ التي أثقلت العنصر البصري في الحملة نظرا للتطوير المستمر الذي تحظى به الموانئ التابعة للهيئة.

ونفذت “سنيرجي” الحملة الدولية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – فكرة وإنتاجا – بمستوى عالمي تتناسب مع معايير موقع adsofthewold.com الأشهر عالمياً لاحتوائه على الإعلانات فائقة الجودة والإنتاج التي تحظي بنسبة مشاهدات عالية محلياً وإقليمياً ودولياً، وقد تم وضع إعلان الحملة الإعلانية لـ “اقتصادية قناة السويس” على الموقع.

جدير بالذكر أن الحملة الدولية تضمنت العديد من الشبكات التليفزيونية الدولية وعدد من المطارات والميادين في مختلف عواصم العالم للتعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد مراكز إنتاج الوقود الأخضر في العالم، حيث تم توقيع 8 عقود لمشروعات الوقود الأخضر خلال فاعليات قمة المناخ (COP27) لتوطين صناعة الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية مع كبرى الكيانات الدولية التي تعمل في مجال الطاقة الخضراء.