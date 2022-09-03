موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. 7 أيام لتسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح موقع التنسيق الإلكتروني المرحلة الثالثة 2022 لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وأتاح موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بحد أدنى 205 درجات أمام جميع الشُعب، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم.

بوابة “المال نيوز” تنشر موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وخطوات تسجيل الرغبات من خلال هذا التقرير..

موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. حد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب

يبدأ التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي علوم بالدرجات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022، حيث يمتد تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 بداية من اليوم ولمدة 7 أيام بحد أدنى 205 لكافة الشعب أي تتضمن الحاصلين على حد أدنى 50% بنتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال هذا الرابط: www.tansik.egypt.gov.eg

موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة

يسجل الطلاب الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ويتبع الطالب بعد الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الخطوات التالية لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022:

يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب في الالتحاق بها بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 مرتبة في مجموعات.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

شروط تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها بتنسيق المرحلة الثالثة 2022.

بعد أن يتم الانتهاء من إدخال الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 يمكن طباعتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

يمكنك حفظ نسخة من رغباتك بالضغط على «Save As» على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

تعديل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2022

وإذا قمت بتعديل رغباتك بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 عدة مرات اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.