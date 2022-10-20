موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.. شروط وكيفية التقديم خطوة بخطوة

تمثل الهجرة العشوائية لامريكا 2023 – 2024 حلم يراود كل العرب بشكل عام والمصريين بصفة خاصة، حيث يوفر موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 قرعة سنوية يتم إطلاقها من قبل السلطات الأمريكية عن طريق موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، وتوفير رابط التقديم في الهجرة العشوائية الأمريكية، بالإضافة إلى شروط التقديم في يانصيب أمريكا، وكيفية تقديم الطلب وتعبئة الاستمارة خطوة بخطوة.

موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.. قرعة سنوية تطلقها الولايات المتحدة

تطلق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عبر موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، استمارة الهجرة العشوائية الأمريكية، فهي عبارة عن قرعة سنوية يتم إطلاقها من خلال موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت.

تمنح قرعة اليانصيب الأمريكي الفرصة لأكثر من 50,000 شخص بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هذا فقط، بل يمكن للفائزين إصطحاب عائلاتهم معهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشرط إضافة أفراد العائلة إلى استمارة التقديم في القرعة خلال خطوات التقديم الأولى.

موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 هو dvprogram.state.gov وهو الموقع الرسمي الوحيد الذي يستطيع الأشخاص التسجيل من خلاله حول العالم.

شروط الهجرة العشوائية الى امريكا 2023

تشترط الولايات المتحدة للتقديم في الهجرة العشوائية إلى امريكا 2023 – 2024 عدد من الشروط كما يلي:

يجب على المتقدم في هجرة أمريكا العشوائية، تقديم جواز سفر ساري غير منتهي خلال عملية التقديم.

صورة حديثة التصوير لم يمر على تاريخ تصويرها أكثر من 6 أشهر من تاريخ فتح باب التسجيل في اليانصيب الأمريكية 2023 على أن تكون خلفية الصورة بيضاء ودقتها عالية.

يمكن تعديل صورة الهجرة الأمريكية وضبطها عن طريق الإنترنت من خلال الموقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

الذهاب إلى أستوديو متخصص وطلب صورة بنفس المواصفات والحصول على الصورة على كارت أو فلاش ميموري، ومن ثم رفع الصورة خلال تعبئة استمارة الهجرة العشوائية لأمريكا.



رابط الهجرة العشوائية لأمريكا باللغة العربية

يعمل رابط الهجرة العشوائية لامريكا باللغة الإنجليزية فقط، ولا يعمل بأي لغة أخرى، كذلك يجب أن تقوم بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك باللغة الإنجليزية.

إذا كنت لا تجيد اللغة الإنجليزية، يمكنك تشغيل ترجمة جوجل في المتصفح الخاص بك لمساعدتك على فهم كيفية تعبئة الاستمارة، أو يمكنك الاستعانة بشخص آخر لتعبئة البيانات الخاصة بك.

رسوم القرعة العشوائية الامريكية 2023

عملية التسجيل في القرعة العشوائية الامريكية 2023 مجانية بدون دفع أي رسوم، وعملية التسجيل تتم من خلال موقع القرعة الأمريكية الرسمية.

التقديم للهجرة العشوائية لامريكا 2023 عبر الهاتف

يمكن التقديم للهجرة العشوائية لامريكا 2023 عن طريق الهاتف بدون أي مشكلة، ولكن الخيار الأفضل والأوضح بالنسبة للأشخاص هو استخدام الكمبيوتر.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023



تظهر نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 في شهر مايو 2023 من خلال نفس رابط الهجرة العشوائية ttps://dvprogram.state.gov/.

نصائح التقديم في الهجرة العشوائية لامريكا 2023

فيما يلي بعض النصائح المهمة التي يجب الانتباه إليها خلال خطوات تعبئة استمارة الهجرة العشوائية لامريكا 2023:

خلال خطوات تعبئة استمارة قرعة أمريكا العشوائية، يجب أن تنتهي من تعبئة البيانات في الاستمارة خلال 30 دقيقة من بداية العمل على تعبئة البيانات، وفي حال استغرقت وقت أطول من ذلك، سوف تظهر لك رسالة خطأ من الموقع، وسوف تضطر حينها إلى تعبئة الاستمارة مرة أخرى.

الموقع لا يقبل بتعبئة البيانات باللغة العربية كما أوضحنا، وبالتالي يجب تعبئة البيانات باللغة الإنجليزية.

في حال الاستعانة بمكتب أو شخص لتعبئة استمارة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، احصل على نسخة من بيانات التسجيل الخاصة بك، والتي سوف تحتاجها للاستعلام عن نتائج القرعة في حال ظهورها في شهر مايو العام القادم مثل الإسم ورقم الكونفرميشن نمبر Confirmation Number، واطلب من الشخص أن يقوم بطباعة هذه المعلومات في ورقة ومنحها لك.



طلب هذه المعلومات مهم للغاية، لأن بعض مكاتب التقديم في الهجرة العشوائية لامريكا يطلبون أموال من الأشخاص عند ظهور النتائج من أجل منحهم هذه المعلومات واستغلالهم بشكل كبير خصوصًا في حال فوز الشخص المتقدم في قرعة أمريكة.



بعد التسجيل في الهجرة العشوائية الأمريكية لا تترك عملك، لأن هذه قرعة ونسبة الفوز بها لا تتعدى 1 %، وبناء على ذلك، يجب أن لا تبني أي آمال على هذه القرعة، حتى في حال فوزك في القرعة يجب أن لا تترك عملك إلا في اللحظة الأخيرة قبل السفر إلى أمريكا.