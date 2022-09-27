موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للدبلومات الفنية.. 10% من مقاعد الطلاب في الكليات

يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إعلان موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للدبلومات الفنية، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، والتي من المقرر ظهورها خلال 72 من غلق باب التنسيق، وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، ويتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022.

وتصدرت محركات البحث في الفترة الأخيرة موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للدبلومات الفنية من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/،

حيث شرع جميع الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية للمعاهد والكليات،

حيث كان موعد فتح باب تسجيل الرغبات يوم الخميس الماضي الموافق 15 سبتمبر، والتي انتهت يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للدبلومات الفنية

موقع التنسيق الإلكتروني 2022 للدبلومات الفنية.. تفاصيل التقديم

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر عنها، أن الطريقة الوحيدة للاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والتفاصيل المتعلقة بتنسيق الجامعات، يمكن معرفتها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/،

والذي من خلاله يستطيع جميع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني 2022 التقديم عبر تنسيق الدبلومات الفنية،

فقد خصص المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي نسبة قدرها 10% من مقاعد الطلاب في الكليات والمخصص لتنسيق الدبلومات الفنية في جميع الجامعات المصرية.

أوراق التقديم بالكليات للدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التعليم العالي إتاحتها نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال موقعها بشكل إلكتروني تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور،

وذكرت أنه يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية بنظامي الـ3 و5 سنوات بمختلف التخصصات (صناعة- تجارة- زراعة)، والحاصلين على دبلوم المعاهد الفني للتمريض، وخريجي المعاهد الفنية الصحية إمكانية تقديم أوراقهم من خلال مكتب التنسيق وتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وذكرت بعض الأوراق الواجب توافرها مع المتقدم للتسجيل وهي:

أصل شهادة المؤهل + خمس صور ضوئية.

أصل شهادة الميلاد + خمس صور ضوئية.

2 صورة لبطاقة الترشيح للكلية أو المعهد.

نموذج 2 جند أو 6 جند للذكور.

8 صور شخصية خلفية بيضاء.

2 صورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر.

5 صورة بطاقة رقم قومي للطالب.

دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الأول.

كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن مؤخرًا مدة الفترة الخاصة بتقديمات وتسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية للحاصلين على الشهادات الفنية بنظامي الـ3 و5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة،

لينتهي التقديم والتسجيل في تمام الساعة السابعة مساء من يوم السبت الماضي الموافق 24 سبتمبر 2022، وأعلن أن هذا من باب حرص الوزارة على مستقبل الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل.